無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Support_and_Resistance_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1389
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるSupport_and_Resistance指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはコンパイルされたSupport_and_Resistance.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19617
Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
期間の違う2つのBoa_ZigZag指標で、1つのチャートに矢印として表示されます。SignalCCI BuyOrSell
iCCI（商品チャンネル指数、CCI）指標のシグナルモジュールに基づく取引シグナルのモジュールです。
BykovTrend_NRTR
ATR指標値に基づいたNRTR線を持つBykovTrendセマフォシグナル指標です。RVIValues
この指標は、各時間枠のユーザ定義RVI オシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。