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Индикаторы

Support_and_Resistance_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2651
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Support_and_Resistance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора Support_and_Resistance.ex5.

Рис.1. Индикатор Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF

Рис.1. Индикатор Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex Boa_ZigZag_Arrows_Duplex

Два разнопериодных зигзага Boa_ZigZag, представленные в виде значков на одном графике.

Starter_v6mod Starter_v6mod

Торговая система по индикаторам EMAAngle и Laguerre RSI with Laguerre filter.

RVIValues RVIValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора RVI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.