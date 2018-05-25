Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Support_and_Resistance_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2619
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Support_and_Resistance com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo pre-compilado do indicador Support_and_Resistance.ex5 se encontrar na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19617
Dois Boa_ZigZag de períodos diferentes, apresentados na forma de ícones num gráfico.SignalCCI BuyOrSell
Módulo de sinais de negociação com base no módulo de sinais do indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI).
Indicador de sinal de semáforo BykovTrend com linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.RVIValues
O indicador mostra o valor do período - do oscilador RVI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.