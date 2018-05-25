CodeBaseSeções
Indicadores

Support_and_Resistance_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador Support_and_Resistance com recurso para alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo pre-compilado do indicador Support_and_Resistance.ex5 se encontrar na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19617

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex Boa_ZigZag_Arrows_Duplex

Dois Boa_ZigZag de períodos diferentes, apresentados na forma de ícones num gráfico.

SignalCCI BuyOrSell SignalCCI BuyOrSell

Módulo de sinais de negociação com base no módulo de sinais do indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI).

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

Indicador de sinal de semáforo BykovTrend com linha NRTR construída com base nos valores do indicador ATR.

RVIValues RVIValues

O indicador mostra o valor do período - do oscilador RVI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.