SAR trading v2.0 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1627
Autor de la idea - Sergey Kazachenko, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Señales comerciales producidas de la comparación de dos indicadores de tendencia: iMA (Moving Average, MA) y iSAR (Parabolic SAR). Trabajando en la barra cero; siempre está abierta sólo una posición. Se usa el Trailing de la posición.
Los parámetros de entrada se componen de dos grupos, el grupo principal contiene los ajustes del trading:
- Lots - volumen de la posición;
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss (atención, si establecemos "0" eso significa la desactivación del parámetro, y puede ser que las posiciones no cerrarán);
- Take Profit (in pips) - take profit (atención, si establecemos "0" eso significa la desactivación del parámetro, y puede ser que las posiciones no cerrarán);
- Trailing Stop (in pips) - Trailing;
- Trailing Step (in pips) - paso del trailing.
en el segundo grupo se establecen los parámetros del indicador. En el parámetro del indicador, se puede establecer un timeframe diferente.
Ejemplo de la prueba en el modo «Cada tick» EURUSD, H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19608
