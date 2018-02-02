Autor de la idea - John Smith, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto tradea usando el patrón «vela japonesa Doji»:

Doji es una vela que prácticamente no tiene cuerpo, sólo las sombras. Este este códico incluye el ajuste "Maximum Doji height" que establece el alto del cuerpo de la vela.

Puede haber sólo una posición en funcionamiento, y si el EA abre por casualidad más de una posición, todas las posiciones serán cerradas. El trading se realiza solamente en una barra nueva (sólo en el momento de aparición de una barra nueva), y se comprueban tres barras anteriores (la barra cero no se toma en cuenta). Cuando se detecta una barra parecida a «doji», se forma una señal de apertura de la posición.





Parámetros de entrada

Lots - volumen de la posición;

- volumen de la posición; Stop Loss (in pips) - Stop Loss;

- Stop Loss; Take Profit (in pips) - Take Profit;

- Take Profit; Start hour - hora del comienzo del trading;

- hora del comienzo del trading; End hour - hora de finalización del trading;

- hora de finalización del trading; Maximum Doji height - altura máxima del cuerpo;

- altura máxima del cuerpo; magic number - identificador del EA.

Ejemplo de la prueba en EURUSD,H1: