SAR trading v2.0 - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizações:
- 3229
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia - Sergey Kazachenko, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Sinais de negociação a partir da comparação de dois indicador de tendência: iMA (Moving Average, MA) e Si iSAR (Parabolic SAR). O EA funciona na barra zero, sempre é aberta apenas uma posição. Posição de trailing.
Os parâmetros de entrada consistem em dois grupos. O grupo principal contém as configurações de negociação:
- Lots - volume da posição;
- Stop Loss (in pips) - valor do stop-loss (Atenção! O valor 0 desabilita a função e pode acontecer que a posição nunca seja fechada);
- Take Profit (in pips) - valor do take-profit (atenção! O valor 0 desabilita a função e pode acontecer que a posição nunca seja fechada);
- Trailing Stop (in pips);
- Trailing Step (in pips) - passo do trailing.
Os parâmetros do indicador são definidos no segundo grupo. Nos parâmetros dos indicadores, podem ser definidos diferentes timeframes.
Resultados do teste no modo "Todos os ticks" em EURUSD, H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19608
