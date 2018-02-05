CodeBaseSeções
SAR trading v2.0 - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
3229
(21)
Autor da ideia - Sergey Kazachenko, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Sinais de negociação a partir da comparação de dois indicador de tendência: iMA (Moving Average, MA) e Si iSAR (Parabolic SAR). O EA funciona na barra zero, sempre é aberta apenas uma posição. Posição de trailing.

Os parâmetros de entrada consistem em dois grupos. O grupo principal contém as configurações de negociação:

  • Lots - volume da posição;
  • Stop Loss (in pips) - valor do stop-loss (Atenção! O valor 0 desabilita a função e pode acontecer que a posição nunca seja fechada);
  • Take Profit (in pips) - valor do take-profit (atenção! O valor 0 desabilita a função e pode acontecer que a posição nunca seja fechada);
  • Trailing Stop (in pips);
  • Trailing Step (in pips) - passo do trailing.

Os parâmetros do indicador são definidos no segundo grupo. Nos parâmetros dos indicadores, podem ser definidos diferentes timeframes.

Resultados do teste no modo "Todos os ticks" em EURUSD, H1:

SAR trading v2.0

DojiTrader DojiTrader

Negociação sobre o padrão de "vela japonesa Doji."

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD

Desenvolvimento do código "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/en/code/19535). Utilizamos um "MACD com atraso zero" (https://www.mql5.com/pt/code/170). Quanto maior o número de posições, maior: o passo entre posições, o tamanho do lote, o take-profit (Martingale).

Momentum Histogram Momentum Histogram

Vários osciladores Momentum, CCI, RSI, WPR, DeMarKer, RVI. Possui níveis automáticos que funcionam independente do ativo escolhido.

Arbitrage Synthetic Arbitrage Synthetic

Robô para arbitragem entre o par EURGBP e sua cotação sintética (arbitragem triangular).