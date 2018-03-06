Es el ejemplo del Asesor Experto (EA) que compara EURGBP con el equivalente sintético y tradea en la dirección del retardo de cotizaciones usando la lógica original (arbitraje estadístico). El retardo se calcula para cada par de divisas EURGBP, EURUSD, GBPUSD.

input int spread= 35 ;

Para cada par se establece una desviación en puntos a partir de su equivalente sintético, así como una demora temporal mínima (el tiempo que se mantenía la desviación).

En vista de que los brókers modernos disponen de una cotización rápida y de calidad, este simple arbitraje tienen una eficacia baja (o nula) en condiciones reales. No obstante, la estrategia original puede servir de ejemplo para la creación de sus propias estrategias y Usted puede experimentar.

Es necesario realizar el testeo en los ticks reales. El ejemplo de los ajustes se muestra en la captura de pantalla.







