Arbitrage Synthetic - Asesor Experto para MetaTrader 5
Es el ejemplo del Asesor Experto (EA) que compara EURGBP con el equivalente sintético y tradea en la dirección del retardo de cotizaciones usando la lógica original (arbitraje estadístico). El retardo se calcula para cada par de divisas EURGBP, EURUSD, GBPUSD.
input int spread=35; // Spread deviations in points (between synthetic and base pair)
Para cada par se establece una desviación en puntos a partir de su equivalente sintético, así como una demora temporal mínima (el tiempo que se mantenía la desviación).
En vista de que los brókers modernos disponen de una cotización rápida y de calidad, este simple arbitraje tienen una eficacia baja (o nula) en condiciones reales. No obstante, la estrategia original puede servir de ejemplo para la creación de sus propias estrategias y Usted puede experimentar.
Es necesario realizar el testeo en los ticks reales. El ejemplo de los ajustes se muestra en la captura de pantalla.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15708
