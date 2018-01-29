SAR trading v2.0

思路提供者: Sergey Kazachenko, mq5 代码作者: barabashkakvn。

交易信号是基于两条趋势指标 iMA (移动均线, MA) 和 iSAR (抛物线 SAR) 的比较而生成的。EA 在零号柱线上工作, 只开一笔仓位。持仓尾随。

输入参数分为两组。主要一组包含交易设置:

Lots - 开仓量;

- 开仓量; Stop Loss (in pips) - 止损值 (注意！0 值禁用该功能, 且持仓可能永远不会关闭);

- 止损值 (注意！0 值禁用该功能, 且持仓可能永远不会关闭); Take Profit (in pips) - 止盈值 (注意！0 值禁用该功能, 且持仓可能永远不会关闭);

- 止盈值 (注意！0 值禁用该功能, 且持仓可能永远不会关闭); Trailing Stop (in pips) - 尾随值;

- 尾随值; Trailing Step (in pips) - 尾随增量。

指标参数在第二组中设置。可以在指标设置中指定不同的时间帧。

在 "逐笔报价" 模式下针对 EURUSD, H1 的测试结果: