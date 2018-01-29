请观看如何免费下载自动交易
SAR trading v2.0 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2416
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Sergey Kazachenko, mq5 代码作者: barabashkakvn。
交易信号是基于两条趋势指标 iMA (移动均线, MA) 和 iSAR (抛物线 SAR) 的比较而生成的。EA 在零号柱线上工作, 只开一笔仓位。持仓尾随。
输入参数分为两组。主要一组包含交易设置:
- Lots - 开仓量;
- Stop Loss (in pips) - 止损值 (注意！0 值禁用该功能, 且持仓可能永远不会关闭);
- Take Profit (in pips) - 止盈值 (注意！0 值禁用该功能, 且持仓可能永远不会关闭);
- Trailing Stop (in pips) - 尾随值;
- Trailing Step (in pips) - 尾随增量。
指标参数在第二组中设置。可以在指标设置中指定不同的时间帧。
在 "逐笔报价" 模式下针对 EURUSD, H1 的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19608
