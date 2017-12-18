SAR trading v2.0

Автор идеи - Sergey Kazachenko, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговые сигналы от сравнения двух трендовых индикаторов: iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR). Работа на нулевом баре, всегда открыта только одна позиция. Трейлинг позиций.

Входные параметры состоят из двух групп - основная группа с настройками торговли:

Lots - объем позиции;

- объем позиции; Stop Loss (in pips) - стоп лосс (внимание, если задать "0" - это означает выключение параметра, и может случится так, что позиции никогда не закроется);

- стоп лосс (внимание, если задать "0" - это означает выключение параметра, и может случится так, что позиции никогда не закроется); Take Profit (in pips) - тейк профит (внимание, если задать "0" - это означает выключение параметра и может случится так, что позиции никогда не закроется);

- тейк профит (внимание, если задать "0" - это означает выключение параметра и может случится так, что позиции никогда не закроется); Trailing Stop (in pips) - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга.

и вторая группа в которой задаются параметры индикаторов. В параметрах индикаторов можно задавать неродной таймфрейм.

Пример теста в режиме "Все тики" на EURUSD,H1: