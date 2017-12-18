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SAR trading v2.0 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Sergey Kazachenko, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Торговые сигналы от сравнения двух трендовых индикаторов: iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR). Работа на нулевом баре, всегда открыта только одна позиция. Трейлинг позиций.
Входные параметры состоят из двух групп - основная группа с настройками торговли:
- Lots - объем позиции;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс (внимание, если задать "0" - это означает выключение параметра, и может случится так, что позиции никогда не закроется);
- Take Profit (in pips) - тейк профит (внимание, если задать "0" - это означает выключение параметра и может случится так, что позиции никогда не закроется);
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга.
и вторая группа в которой задаются параметры индикаторов. В параметрах индикаторов можно задавать неродной таймфрейм.
Пример теста в режиме "Все тики" на EURUSD,H1:
Торговля по паттерну "японская свеча Доджи".Momo_trades
Советник торгует по сигналам индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Учет минимального расстояния между ценой и индикатором MA.
MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов. В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии. В данном примере создаются синтетические инструменты сил валют EUR,USD,GBP,JPY,CHF рынка FOREX.FORTS Currency Powers
Пример построения синтетических инструментов для расчета сил RTS,USD,RUB на фьючерсных контрактах рынка FORTS.