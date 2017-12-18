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SAR trading v2.0 - эксперт для MetaTrader 5

Cronex | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2426
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Sergey Kazachenko, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговые сигналы от сравнения двух трендовых индикаторов: iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR). Работа на нулевом баре, всегда открыта только одна позиция. Трейлинг позиций.

Входные параметры состоят из двух групп - основная группа с настройками торговли:

  • Lots - объем позиции;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс (внимание, если задать "0" - это означает выключение параметра, и может случится так, что позиции никогда не закроется);
  • Take Profit (in pips) - тейк профит (внимание, если задать "0" - это означает выключение параметра и может случится так, что позиции никогда не закроется);
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга.

и вторая группа в которой задаются параметры индикаторов. В параметрах индикаторов можно задавать неродной таймфрейм.

Пример теста в режиме "Все тики" на EURUSD,H1:

SAR trading v2.0

DojiTrader DojiTrader

Торговля по паттерну "японская свеча Доджи".

Momo_trades Momo_trades

Советник торгует по сигналам индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Учет минимального расстояния между ценой и индикатором MA.

FOREX Currency Powers FOREX Currency Powers

MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов. В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии. В данном примере создаются синтетические инструменты сил валют EUR,USD,GBP,JPY,CHF рынка FOREX.

FORTS Currency Powers FORTS Currency Powers

Пример построения синтетических инструментов для расчета сил RTS,USD,RUB на фьючерсных контрактах рынка FORTS.