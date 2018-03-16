コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

SAR取引v2.0 - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイディアの著者: Sergey Kazachenkomq5コードの著者: barabashkakvn

取引シグナルは、iMA（移動平均、MA）とiSAR（パラボリックSAR）の2つのトレンド指標の比較に基づいて生成されます。EAはゼロバーで動作し、1つのポジションだけを開くことができます。ポジション取引.

入力パラメータは2つのグループに分かれています。メイングループには取引設定が含まれています。

  • Lots - ポジション数量
  • Stop Loss (in pips) - 逆指値（注意）0値は関数を無効にし、ポジションは決して決済することはできません。
  • Take Profit (in pips) - 指値（注意）0値は関数を無効にし、ポジションは決して決済することはできません。
  • Trailing Stop (in pips) - トレール値
  • Trailing Step (in pips) - トレールステップ値

指標パラメータは、第2のグループに設定されます。指標設定で異なる時間枠を指定できます。

EURUSD H1 「全てのティック」モードでのテスト結果:

SAR取引v2.0

