アイディアの著者: Sergey Kazachenko、mq5コードの著者: barabashkakvn

取引シグナルは、iMA（移動平均、MA）とiSAR（パラボリックSAR）の2つのトレンド指標の比較に基づいて生成されます。EAはゼロバーで動作し、1つのポジションだけを開くことができます。ポジション取引.

入力パラメータは2つのグループに分かれています。メイングループには取引設定が含まれています。

Lots - ポジション数量

- ポジション数量 Stop Loss (in pips) - 逆指値（注意）0値は関数を無効にし、ポジションは決して決済することはできません。

- 逆指値（注意）0値は関数を無効にし、ポジションは決して決済することはできません。 Take Profit (in pips) - 指値（注意）0値は関数を無効にし、ポジションは決して決済することはできません。

- 指値（注意）0値は関数を無効にし、ポジションは決して決済することはできません。 Trailing Stop (in pips) - トレール値

- トレール値 Trailing Step (in pips) - トレールステップ値

指標パラメータは、第2のグループに設定されます。指標設定で異なる時間枠を指定できます。

EURUSD H1 「全てのティック」モードでのテスト結果: