記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SAR取引v2.0 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 790
-
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Sergey Kazachenko、mq5コードの著者: barabashkakvn
取引シグナルは、iMA（移動平均、MA）とiSAR（パラボリックSAR）の2つのトレンド指標の比較に基づいて生成されます。EAはゼロバーで動作し、1つのポジションだけを開くことができます。ポジション取引.
入力パラメータは2つのグループに分かれています。メイングループには取引設定が含まれています。
- Lots - ポジション数量
- Stop Loss (in pips) - 逆指値（注意）0値は関数を無効にし、ポジションは決して決済することはできません。
- Take Profit (in pips) - 指値（注意）0値は関数を無効にし、ポジションは決して決済することはできません。
- Trailing Stop (in pips) - トレール値
- Trailing Step (in pips) - トレールステップ値
指標パラメータは、第2のグループに設定されます。指標設定で異なる時間枠を指定できます。
EURUSD H1 「全てのティック」モードでのテスト結果:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19608
