Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Negociação sobre o padrão da vela japonesa "Dodji."

Doji é a vela que praticamente não tem corpo, apenas uma sombra. No entanto, em cada código, é incluída a configuração "Maximum Doji height". Ela define a altura do corpo da vela.

O trabalho não pode ter mais de uma posição, porém, se o expert acidentalmente abrir mais de uma posição, todas as posições serão fechadas. A negociação é realizada somente na barra nova (apenas no momento do surgimento de uma nova barra), e são verificadas as três barras anteriores (a barra zero não está incluída). No caso de se encontrar uma barra semelhante com a "Doji," é gerado o sinal para a abertura da posição.





Parâmetros de entrada

Lots - volume da posição;

Stop Loss (in pips)

Take Profit (in pips)

Start hour - hora de início da negociação;

End hour - hora final da negociação;

Maximum Doji height - altura máxima do corpo;

magic number - identificador do expert.

Exemplo de teste em EURUSD, H1: