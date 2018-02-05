CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

DojiTrader - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2934
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Negociação sobre o padrão da vela japonesa "Dodji."

Doji

Doji é a vela que praticamente não tem corpo, apenas uma sombra. No entanto, em cada código, é incluída a configuração "Maximum Doji height". Ela define a altura do corpo da vela.

O trabalho não pode ter mais de uma posição, porém, se o expert acidentalmente abrir mais de uma posição, todas as posições serão fechadas. A negociação é realizada somente na barra nova (apenas no momento do surgimento de uma nova barra), e são verificadas as três barras anteriores (a barra zero não está incluída). No caso de se encontrar uma barra semelhante com a "Doji," é gerado o sinal para a abertura da posição.


Parâmetros de entrada

  • Lots - volume da posição;
  • Stop Loss (in pips).
  • Take Profit (in pips);
  • Start hour - hora de início da negociação;
  • End hour - hora final da negociação;
  • Maximum Doji height - altura máxima do corpo;
  • magic number - identificador do expert.

Exemplo de teste em EURUSD, H1:

DojiTrader EURUSD H1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19603

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD

Desenvolvimento do código "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/en/code/19535). Utilizamos um "MACD com atraso zero" (https://www.mql5.com/pt/code/170). Quanto maior o número de posições, maior: o passo entre posições, o tamanho do lote, o take-profit (Martingale).

Four clicks to draw an arc-shaped channel Four clicks to draw an arc-shaped channel

Uma maneira rápida para desenhar um canal arqueado em 4 cliques.

SAR trading v2.0 SAR trading v2.0

Sinais de negociação a partir da comparação de dois indicador de tendência: iMA (Moving Average, MA) e Si iSAR (Parabolic SAR). O EA funciona na barra zero, sempre é aberta apenas uma posição. É utilizado o trailing.

Momentum Histogram Momentum Histogram

Vários osciladores Momentum, CCI, RSI, WPR, DeMarKer, RVI. Possui níveis automáticos que funcionam independente do ativo escolhido.