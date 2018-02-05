Participe de nossa página de fãs
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2934
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Negociação sobre o padrão da vela japonesa "Dodji."
Doji é a vela que praticamente não tem corpo, apenas uma sombra. No entanto, em cada código, é incluída a configuração "Maximum Doji height". Ela define a altura do corpo da vela.
O trabalho não pode ter mais de uma posição, porém, se o expert acidentalmente abrir mais de uma posição, todas as posições serão fechadas. A negociação é realizada somente na barra nova (apenas no momento do surgimento de uma nova barra), e são verificadas as três barras anteriores (a barra zero não está incluída). No caso de se encontrar uma barra semelhante com a "Doji," é gerado o sinal para a abertura da posição.
Parâmetros de entrada
- Lots - volume da posição;
- Stop Loss (in pips).
- Take Profit (in pips);
- Start hour - hora de início da negociação;
- End hour - hora final da negociação;
- Maximum Doji height - altura máxima do corpo;
- magic number - identificador do expert.
Exemplo de teste em EURUSD, H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19603
