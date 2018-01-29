代码 "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/zh/code/19535) 的进一步发展。使用了 "零滞后 MACD" (https://www.mql5.com/zh/code/170)。当开仓数量增加时, 以下内容也会增加: 仓位之间的增量, 手数, 止盈 (马丁格尔)。

交易信号是基于两条趋势指标 iMA (移动均线, MA) 和 iSAR (抛物线 SAR) 的比较而生成的。EA 在零号柱线上工作, 只开一笔仓位。使用尾随停止。

本EA交易使用了两个移动平均，一个 MACD 和一个 CCI。OnTradeTransaction 是用于取得仓位建立时间的。