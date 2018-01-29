请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DojiTrader - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1981
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: John Smith, mq5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统使用日本十字星 蜡烛条形态进行交易。
十字星蜡烛条几乎没有实体, 只有阴影。但是这个代码提供了 "最大十字星高度" 设置, 您可以在其中设置蜡烛条实体的高度。
只允许一笔持仓。如果 EA 意外打开多于一个的仓位, 所有持仓将被关闭。EA 在新柱线上执行交易操作 (当新柱线出现时), 并检查前三根柱线 (跳过零号柱线)。如果检测到一个 "十字星", 开仓信号生成。
输入参数
- Lots - 开仓量;
- Stop Loss (in pips) - 止损;
- Take Profit (in pips) - 止盈;
- Start hour - 交易开始时间;
- End hour - 交易结束时间;
- Maximum Doji height - 十字星蜡烛条的最大高度;
- magic number - 智能交易系统标识符。
在 EURUSD, H1 的测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19603
Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
代码 "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/zh/code/19535) 的进一步发展。使用了 "零滞后 MACD" (https://www.mql5.com/zh/code/170)。当开仓数量增加时, 以下内容也会增加: 仓位之间的增量, 手数, 止盈 (马丁格尔)。四次点击绘制弧形通道
使用四次鼠标点击快速绘制弧形通道的方法。
SAR trading v2.0
交易信号是基于两条趋势指标 iMA (移动均线, MA) 和 iSAR (抛物线 SAR) 的比较而生成的。EA 在零号柱线上工作, 只开一笔仓位。使用尾随停止。Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
本EA交易使用了两个移动平均，一个 MACD 和一个 CCI。OnTradeTransaction 是用于取得仓位建立时间的。