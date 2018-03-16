コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

同時トレーダーr - MetaTrader 5のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
923
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者: John Smithmq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは同時ローソク足パターンを使って取引します。

同時

同時ローソク足には実体がなく、あるのは髭だけです。しかし、このコードでは、「同時の最大の高さ」の設定が提供されていて、ローソク足実体の高さを設定できます。

ポジションは1つだけです。EAが誤って複数のポジションを開くと、すべてのポジションが決済されます。EAは、新しいバー（新しいバーが現れたとき）で取引操作を実行し、以前の3つのバー（ゼロバーはスキップ）を確認する。「同時」のようなバーが検出されると、ポジションを開くためのシグナルが生成されます。


入力パラメータ

  • Lots - ポジション数量
  • Stop Loss (in pips) - 逆指値
  • Take Profit (in pips) - 指値
  • Start hour - 取引開始時刻
  • End hour - 取引終了時刻
  • Maximum Doji height - 同時ローソク足の最大の高さ
  • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

EURUSD H1でのテスト例:

同時トレーダーEURUSD H1

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19603

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD

"Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ja/code/19535)のコードをさらに開発したものです。"Zero-lag MACD" (https://www.mql5.com/ja/code/170) が使われています。ポジション数が増えると、ポジション間のステップ、ロットサイズ、テイクプロフィットも増えます （マルティンゲール）。

4クリックでの円弧状の溝の描画 4クリックでの円弧状の溝の描画

4回のマウスクリックを使用して円弧状のチャンネルを素早く描く方法です。

逆転 逆転

指標は、著者の「逆転」取引システムに基づいて取引開始シグナルを表示します。

SAR取引v2.0 SAR取引v2.0

取引シグナルは、iMA（移動平均、MA）とiSAR（パラボリックSAR）の2つのトレンド指標の比較に基づいて生成されます。EAはゼロバーで動作し、1つのポジションだけを開くことができます。トレール注文が使用されます。