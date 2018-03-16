無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
同時トレーダーr - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 923
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: John Smith、mq5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは同時ローソク足パターンを使って取引します。
同時ローソク足には実体がなく、あるのは髭だけです。しかし、このコードでは、「同時の最大の高さ」の設定が提供されていて、ローソク足実体の高さを設定できます。
ポジションは1つだけです。EAが誤って複数のポジションを開くと、すべてのポジションが決済されます。EAは、新しいバー（新しいバーが現れたとき）で取引操作を実行し、以前の3つのバー（ゼロバーはスキップ）を確認する。「同時」のようなバーが検出されると、ポジションを開くためのシグナルが生成されます。
入力パラメータ
- Lots - ポジション数量
- Stop Loss (in pips) - 逆指値
- Take Profit (in pips) - 指値
- Start hour - 取引開始時刻
- End hour - 取引終了時刻
- Maximum Doji height - 同時ローソク足の最大の高さ
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
EURUSD H1でのテスト例:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19603
Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
"Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ja/code/19535)のコードをさらに開発したものです。"Zero-lag MACD" (https://www.mql5.com/ja/code/170) が使われています。ポジション数が増えると、ポジション間のステップ、ロットサイズ、テイクプロフィットも増えます （マルティンゲール）。4クリックでの円弧状の溝の描画
4回のマウスクリックを使用して円弧状のチャンネルを素早く描く方法です。