アイディアの著者: John Smith、mq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは同時ローソク足パターンを使って取引します。

同時ローソク足には実体がなく、あるのは髭だけです。しかし、このコードでは、「同時の最大の高さ」の設定が提供されていて、ローソク足実体の高さを設定できます。

ポジションは1つだけです。EAが誤って複数のポジションを開くと、すべてのポジションが決済されます。EAは、新しいバー（新しいバーが現れたとき）で取引操作を実行し、以前の3つのバー（ゼロバーはスキップ）を確認する。「同時」のようなバーが検出されると、ポジションを開くためのシグナルが生成されます。





入力パラメータ

Lots - ポジション数量

- ポジション数量 Stop Loss (in pips) - 逆指値

- 逆指値 Take Profit (in pips) - 指値

- 指値 Start hour - 取引開始時刻

- 取引開始時刻 End hour - 取引終了時刻

- 取引終了時刻 Maximum Doji height - 同時ローソク足の最大の高さ

- 同時ローソク足の最大の高さ magic number - エキスパートアドバイザー識別子

EURUSD H1でのテスト例: