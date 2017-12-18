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DojiTrader - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2435
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник торгует по паттерну японская свеча "Доджи":

Doji

Доджи - свеча у которой практически нет тела, только одни тени. Но в данном коде внесена настройка "Maximum Doji height" - которая задает высоту тела свечи.

В работе не может быть больше одной позиции, а если случайно советник откроет больше чем одну позицию, все позиции будут закрыты. Торговля ведется только на новом баре (только в момент рождения нового бара), и проверяются предыдущие три бара (нулевой не учитывается). В случае обнаружения бара похожего на "доджи", формируется сигнал на открытие позиции.


Входные параметры

  • Lots - объем позиции;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Start hour - время начала торговли;
  • End hour - время окончания торговли;
  • Maximum Doji height - максимальная высота тела;
  • magic number - идентификатор эксперта.

Пример теста на EURUSD,H1:

DojiTrader EURUSD H1

Momo_trades Momo_trades

Советник торгует по сигналам индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Учет минимального расстояния между ценой и индикатором MA.

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD

Развитие кода "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ru/code/19535). Используем "MACD с нулевым лагом" (https://www.mql5.com/ru/code/170). С увеличением количества позиций увеличивается: шаг между позициями, размер лота, тейк профит (Martingale).

SAR trading v2.0 SAR trading v2.0

Торговые сигналы от сравнения двух трендовых индикаторов: iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR). Работа на нулевом баре, всегда открыта только одна позиция. Используется трейлинг.

FOREX Currency Powers FOREX Currency Powers

MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов. В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии. В данном примере создаются синтетические инструменты сил валют EUR,USD,GBP,JPY,CHF рынка FOREX.