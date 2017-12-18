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DojiTrader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник торгует по паттерну японская свеча "Доджи":
Доджи - свеча у которой практически нет тела, только одни тени. Но в данном коде внесена настройка "Maximum Doji height" - которая задает высоту тела свечи.
В работе не может быть больше одной позиции, а если случайно советник откроет больше чем одну позицию, все позиции будут закрыты. Торговля ведется только на новом баре (только в момент рождения нового бара), и проверяются предыдущие три бара (нулевой не учитывается). В случае обнаружения бара похожего на "доджи", формируется сигнал на открытие позиции.
Входные параметры
- Lots - объем позиции;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Start hour - время начала торговли;
- End hour - время окончания торговли;
- Maximum Doji height - максимальная высота тела;
- magic number - идентификатор эксперта.
Пример теста на EURUSD,H1:
Советник торгует по сигналам индикаторов iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Учет минимального расстояния между ценой и индикатором MA.Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
Развитие кода "Dealers Trade v 7.74 MACD" (https://www.mql5.com/ru/code/19535). Используем "MACD с нулевым лагом" (https://www.mql5.com/ru/code/170). С увеличением количества позиций увеличивается: шаг между позициями, размер лота, тейк профит (Martingale).
Торговые сигналы от сравнения двух трендовых индикаторов: iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR). Работа на нулевом баре, всегда открыта только одна позиция. Используется трейлинг.FOREX Currency Powers
MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов. В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии. В данном примере создаются синтетические инструменты сил валют EUR,USD,GBP,JPY,CHF рынка FOREX.