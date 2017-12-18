Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник торгует по паттерну японская свеча "Доджи":

Доджи - свеча у которой практически нет тела, только одни тени. Но в данном коде внесена настройка "Maximum Doji height" - которая задает высоту тела свечи.

В работе не может быть больше одной позиции, а если случайно советник откроет больше чем одну позицию, все позиции будут закрыты. Торговля ведется только на новом баре (только в момент рождения нового бара), и проверяются предыдущие три бара (нулевой не учитывается). В случае обнаружения бара похожего на "доджи", формируется сигнал на открытие позиции.





Входные параметры

Lots - объем позиции;

- объем позиции; Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Start hour - время начала торговли;

- время начала торговли; End hour - время окончания торговли;

- время окончания торговли; Maximum Doji height - максимальная высота тела;

- максимальная высота тела; magic number - идентификатор эксперта.

Пример теста на EURUSD,H1: