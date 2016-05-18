CodeBaseKategorien
CCI_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
772
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Drei Commodity Channel Index Indikatoren von drei verschiedenen TimeFrames die am gleichen Chart angezeigt werden.

Der CCI_3HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1959

