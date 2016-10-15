色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からの Ergodic MDI オシレータ

入力パラメータで指定された時間枠のローソク足に基づいた、2 組の支持/抵抗のレベル