CCI_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのCCI（Commodity Channel Index）指標
CCI_3HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1959
BlauErgodicMDI
色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からの Ergodic MDI オシレータRES-SUP
入力パラメータで指定された時間枠のローソク足に基づいた、2 組の支持/抵抗のレベル
RS_session
指標は、入力パラメータで選択されたた日の期間における価格チャートに印をつけるために特別な背景色を使用することができます。Din Fibo Next
期間の極値によって描かれたチャネル