Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2441
Три индикатора Commodity Channel Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
Индикатор CCI_3HTF
Pivot_RS_session
Индикатор выводит Pivot-уровни с выделением цветным фоном сессии, в период которой они были рассчитаны.RES-SUP
Две пары уровней поддержки и сопротивления по свечкам таймфрейма, указанного во входных параметрах.
r_MaСrossing
Скользящая средняя, вычисленная усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average со своей сигнальной линией с возможностью подачи алертов и отправки Push-сообщений.BlauErgodicMDI
Эргодический MDI осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.