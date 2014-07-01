O oscilador Ergodic MDI do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido com uma linha de sinal implementada como uma nuvem colorida.

O indicador corrige os momentos em que a volatilidade do ativo financeiro leva a um valor mínimo e coloca pontos coloridos no meio da faixa de movimento da vela no gráfico.