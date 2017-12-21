Описание:

MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов.

На рынке ценных бумаг примерами таких инструментов являются фондовые индексы, для рынка FOREX известны индексы USDX, EURX.

В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии.

Можно построить индикатор сил валют, усредняя текущее положение цены Close относительно диапазона High/Low за некоторое количество минутных баров (в данном случае 5) соответствующих валютных пар.

В данном примере силы валют FOREX вычисляются по формулам:

<FOREX.EUR> = (EURUSD+EURGBP+EURCHF+EURJPY)/4

<FOREX.USD> = (USDCHF+USDEUR+USDGBP+USDJPY)/4

<FOREX.GBP> = (GBPUSD+GBPEUR+GBPCHF+GBPJPY)/4

<FOREX.JPY> = (JPYUSD+JPYEUR+JPYGBP+JPYCHF)/4

<FOREX.CHF> = (CHFUSD+CHFGBP+CHFJPY+CHFEUR)/4



В данном примере силы валют проектируются в интервал от 0 до 100, средняя линия располагается на уровне 50. В любой момент времени сумма сил валют = 50, т.е. движение валют происходит за счет других. Глобальные движения по USD отражаются не только на фондовых и сырьевых рынках, но и на FOREX (и наоборот, т.к. все рынки взаимосвязаны).

Файл CurrencyPowerIndex.mqh нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include.

После запуска советника FORTS_Currency_Power.mq5 в окне Market Watch появятся синтетические инструменты FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5:

Рис.1. Синтетические инструменты FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5 в Market Watch







Рис. 2. Тиковый график синтетического инструмента FOREX.EUR.M5







Рис. 3. Тиковый график синтетического инструмента FOREX.USD.M5



Рис. 4. Тиковый график синтетического инструмента FOREX.GBP.M5







Рис. 5. Тиковый график синтетического инструмента FOREX.JPY.M5







Рис. 6. Тиковый график синтетического инструмента FOREX.CHF.M5





Рис. 7. Силы валют EUR, USD, GBP, JPY, CHF

