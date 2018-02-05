Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FORTS Currency Powers - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1380
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
No FOREX Currency Powers, é apresentado um exemplo de cálculo das forças das moedas, no mercado FOREX, usando instrumentos financeiros.
Da mesma forma, podem-se calcular as forças do RTS, USD e RUB do mercado de futuros FORTS.
Usando os valores dos contratos futuros "MIX-3.18" (~RTSRUB), "RTS-3.18" (~RTSUSD), "Si-3.18" (~USDRUB), "Eu-3.18" (~EURRUB), você pode construir um indicador de forças de moedas:
<FORTS.USD> = (USDRTS+USDRUB)/2
<FORTS.RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3
O arquivo CurrencyPowerIndex.mqh deve ser copiado no <catálogo_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include.
Após inicialização do expert FORTS_Currency_Power.mq5, na janela Market Watch, aparecem os instrumentos sintéticos FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5:
Fig. 1. Instrumentos sintéticos FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5
Fig. 2. Gráficos de ticks do instrumento sintético FORTS.RTS.M5
Fig. 3. Gráficos de ticks do instrumento sintético FORTS.USD.M5
Fig. 4. Gráficos de ticks do instrumento sintético FORTS.RUB.M5
Fig. 5. Forças do RTS, USD, RUB, calculadas nos contratos futuros FORTS
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19545
MetaTrader 5 permite criar instrumentos sintéticos, cujo preço pode depender dos valores atuais de vários instrumentos financeiros. No negociação, eles permitem ver o início e o fim dos movimentos globais de mercado, num estágio inicial. Neste exemplo, criam-se instrumentos sintéticos de força de moedas EUR, USD, GBP, JPY, CHF; no mercado FOREX.x1
Abertura simultânea de posições opostas. Gerenciamento do tamanho do lote
O EA funciona nos sinais "cruzamento de duas iMA (Moving Average, MA)". Existem Trailing Stop e Take Profit.ichimok2005
Expert baseado no indicador iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Lote constante.