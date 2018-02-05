Descrição:



No FOREX Currency Powers, é apresentado um exemplo de cálculo das forças das moedas, no mercado FOREX, usando instrumentos financeiros.



Da mesma forma, podem-se calcular as forças do RTS, USD e RUB do mercado de futuros FORTS.

Usando os valores dos contratos futuros "MIX-3.18" (~RTSRUB), "RTS-3.18" (~RTSUSD), "Si-3.18" (~USDRUB), "Eu-3.18" (~EURRUB), você pode construir um indicador de forças de moedas:

<FORTS.RTS> = (RTSUSD+RTSRUB)/2

< FORTS. USD> = (USDRTS+USDRUB)/2

< FORTS. RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3

O arquivo CurrencyPowerIndex.mqh deve ser copiado no <catálogo_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include.



Após inicialização do expert FORTS_Currency_Power.mq5, na janela Market Watch, aparecem os instrumentos sintéticos FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5:





Fig. 1. Instrumentos sintéticos FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5



Fig. 2. Gráficos de ticks do instrumento sintético FORTS.RTS.M5





Fig. 3. Gráficos de ticks do instrumento sintético FORTS.USD.M5







Fig. 4. Gráficos de ticks do instrumento sintético FORTS.RUB.M5











Fig. 5. Forças do RTS, USD, RUB, calculadas nos contratos futuros FORTS

