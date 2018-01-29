MetaTrader 5 能够创建合成品种。这些品种的价格可能取决于多种金融产品的当前价值。在交易中, 这些品种可以在早期阶段发现全球市场走势的开始和结束。在此示例中, 我们创建了合成品种来分析外汇货币 EUR, USD, GBP, JPY 和 CHF 的强度。

同时打开互逆持仓。手数管理