加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
描述:
FOREX 货币力度 提供使用合成金融产品计算外汇货币强度的示例。
与此类似, 我们可以计算 FORTS 期货市场的 RTS, USD 和 RUB 强度。
使用期货合约 "MIX-3.18" (~RTSRUB), "RTS-3.18" (~RTSUSD), "Si-3.18" (~USDRUB), "Eu-3.18" (~EURRUB) 的数值, 我们可以创建一款货币强度指标:
<FORTS.USD> = (USDRTS+USDRUB)/2
<FORTS.RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3
将 CurrencyPowerIndex.mqh 文件复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include。
当您启动 FORTS_Currency_Power.mq5 之后, 以下合成品种将出现在市场观察窗口: FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5:
图例1. 合成品种 FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5
图例 2. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.RTS.M5
图例 3. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.USD.M5
图例 4. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.RUB.M5
图例 5. 基于 FORTS 期货合约计算的 RTS, USD, RUB 强度
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19545
MetaTrader 5 能够创建合成品种。这些品种的价格可能取决于多种金融产品的当前价值。在交易中, 这些品种可以在早期阶段发现全球市场走势的开始和结束。在此示例中, 我们创建了合成品种来分析外汇货币 EUR, USD, GBP, JPY 和 CHF 的强度。x1
同时打开互逆持仓。手数管理
智能交易系统使用 "两条 iMA (移动平均, MA) 交叉" 的信号。EA 使用了尾随停止和止盈。ichimok2005
一款基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。固定手数。