代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

FORTS 货币力度 - MetaTrader 5EA

Quantum | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1472
等级:
(18)
已发布:
\MQL5\Include\
CurrencyPowerIndex.mqh (10.3 KB) 预览
FORTS_Currency_Power.mq5 (9.31 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

描述:

FOREX 货币力度 提供使用合成金融产品计算外汇货币强度的示例。

与此类似, 我们可以计算 FORTS 期货市场的 RTS, USD 和 RUB 强度。

使用期货合约 "MIX-3.18" (~RTSRUB), "RTS-3.18" (~RTSUSD),  "Si-3.18" (~USDRUB), "Eu-3.18" (~EURRUB) 的数值, 我们可以创建一款货币强度指标:

<FORTS.RTS> = (RTSUSD+RTSRUB)/2
<FORTS.USD> = (USDRTS+USDRUB)/2
<FORTS.RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3

将 CurrencyPowerIndex.mqh 文件复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include。

当您启动 FORTS_Currency_Power.mq5 之后, 以下合成品种将出现在市场观察窗口: FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5:

图例1. 合成品种 FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5

图例1. 合成品种 FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5

图例 2. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.RTS.M5

图例 2. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.RTS.M5


图例 3. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.USD.M5

图例 3. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.USD.M5


图例 4. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.RUB.M5

图例 4. 合成品种的逐笔报价图表 FORTS.RUB.M5


图例 5. 基于 FORTS 期货合约计算的 RTS, USD, RUB 强度

图例 5. 基于 FORTS 期货合约计算的 RTS, USD, RUB 强度

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19545

外汇货币力度 外汇货币力度

MetaTrader 5 能够创建合成品种。这些品种的价格可能取决于多种金融产品的当前价值。在交易中, 这些品种可以在早期阶段发现全球市场走势的开始和结束。在此示例中, 我们创建了合成品种来分析外汇货币 EUR, USD, GBP, JPY 和 CHF 的强度。

x1 x1

同时打开互逆持仓。手数管理

EMA 6.12 EMA 6.12

智能交易系统使用 "两条 iMA (移动平均, MA) 交叉" 的信号。EA 使用了尾随停止和止盈。

ichimok2005 ichimok2005

一款基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。固定手数。