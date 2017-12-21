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FORTS Currency Powers - эксперт для MetaTrader 5

Quantum
Quantum

Quantum

9 кодов 133 комментария
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Описание:

В FOREX Currency Powers представлен пример расчета сил валют рынка FOREX с использованием синтетических финансовых инструментов.

Аналогичным образом можно вычислять силы RTS, USD и RUB фьючерсного рынка FORTS.

Используя значения фьючерсных контрактов "MIX-3.18" (~RTSRUB), "RTS-3.18" (~RTSUSD),  "Si-3.18" (~USDRUB), "Eu-3.18" (~EURRUB), можно построить индикатор сил "валют":

<FORTS.RTS> = (RTSUSD+RTSRUB)/2
<FORTS.USD> = (USDRTS+USDRUB)/2
<FORTS.RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3

Файл CurrencyPowerIndex.mqh нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include.

После запуска советника FORTS_Currency_Power.mq5 в окне Market Watch появятся синтетические инструменты FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5:

Рис.1. Синтетические инструменты FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5

Рис.1. Синтетические инструменты FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5, FORTS.RUB.M5

Рис. 2. Тиковые графики синтетического инструмента FORTS.RTS.M5

Рис. 2. Тиковый график синтетического инструмента FORTS.RTS.M5


Рис. 3. Тиковый график синтетического инструмента FORTS.USD.M5

Рис. 3. Тиковый график синтетического инструмента FORTS.USD.M5


Рис. 4. Тиковый график синтетического инструмента FORTS.RUB.M5

Рис. 4. Тиковый график синтетического инструмента FORTS.RUB.M5


Рис. 5. Силы RTS, USD, RUB, рассчитанные на фьючерсных контрактах FORTS

Рис. 5. Силы RTS, USD, RUB, рассчитанные на фьючерсных контрактах FORTS

FOREX Currency Powers FOREX Currency Powers

MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов. В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии. В данном примере создаются синтетические инструменты сил валют EUR,USD,GBP,JPY,CHF рынка FOREX.

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