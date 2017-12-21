MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов. В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии. В данном примере создаются синтетические инструменты сил валют EUR,USD,GBP,JPY,CHF рынка FOREX.

Торговые сигналы от сравнения двух трендовых индикаторов: iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR). Работа на нулевом баре, всегда открыта только одна позиция. Используется трейлинг.