Beschreibung:



FOREX Currency Powers stellt ein Beispiel für die Berechnung von Stärken der Währungen auf dem FOREX-Markt unter Verwendung synthetischer Finanzinstrumente dar.



Auf die gleiche Weise kann man die Stärken von RTS, USD und RUB auf dem FORTS Futures-Markt berechnen.

Wenn man die Werte der Terminkontrakte "MIX-3.18" (~RTSRUB), "RTS-3.18" (~RTSUSD), "Si-3.18" (~USDRUB) oder "Eu-3.18" (~EURRUB) verwendet, kann man einen Indikator der "Währungssträrken" erstellen:

<FORTS.RTS> = (RTSUSD+RTSRUB)/2

< FORTS. USD> = (USDRTS+USDRUB)/2

< FORTS. RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3

Die Datei CurrencyPowerIndex.mqh muss in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include kopiert werden.



Nach dem Starten des Expert Advisros FORTS_Currency_Power.mq5 erscheinen die synthetischen Finanzinstrumente FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5 und FORTS.RUB.M5 in der Marktübersicht:





Abb.1. Die synthetischen Finanzinstrumente FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5 und FORTS.RUB.M5



Abb. 2. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FORTS.RTS.M5





Abb. 3. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FORTS.USD.M5







Abb. 4. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FORTS.RUB.M5











Abb. 5. Die Stärke von RTS, USD und RUB, die auf FORTS Futures berechnet wurden

