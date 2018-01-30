und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FORTS Currency Powers - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 948
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
FOREX Currency Powers stellt ein Beispiel für die Berechnung von Stärken der Währungen auf dem FOREX-Markt unter Verwendung synthetischer Finanzinstrumente dar.
Auf die gleiche Weise kann man die Stärken von RTS, USD und RUB auf dem FORTS Futures-Markt berechnen.
Wenn man die Werte der Terminkontrakte "MIX-3.18" (~RTSRUB), "RTS-3.18" (~RTSUSD), "Si-3.18" (~USDRUB) oder "Eu-3.18" (~EURRUB) verwendet, kann man einen Indikator der "Währungssträrken" erstellen:
<FORTS.USD> = (USDRTS+USDRUB)/2
<FORTS.RUB> = (RUBRTS+RUBUSD+RUBEUR)/3
Die Datei CurrencyPowerIndex.mqh muss in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include kopiert werden.
Nach dem Starten des Expert Advisros FORTS_Currency_Power.mq5 erscheinen die synthetischen Finanzinstrumente FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5 und FORTS.RUB.M5 in der Marktübersicht:
Abb.1. Die synthetischen Finanzinstrumente FORTS.RTS.M5, FORTS.USD.M5 und FORTS.RUB.M5
Abb. 2. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FORTS.RTS.M5
Abb. 3. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FORTS.USD.M5
Abb. 4. Ein Tick-Chart des synthetischen Finanzinstruments FORTS.RUB.M5
Abb. 5. Die Stärke von RTS, USD und RUB, die auf FORTS Futures berechnet wurden
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19545
MetaTrader 5 erlaubt es, synthetische Finanzinstrumente zu erstellen. Der Preis solcher Instrumente kann von den aktuellen Werten einer Vielzahl von Finanzinstrumenten abhängen. Sie erlauben es, den Anfang und das Ende globaler Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen. In diesem Beispiel werden synthetische Finanzinstrumente für die Analyse der Stärke von EUR,USD,GBP,JPY und CHF erstellt.x1
Ein gleichzeitiges Eröffnen entgegengesetzter Positionen. Verwaltung der Lotgröße.
Der Expert Advisor basiert auf Signalen von "Schnittpunkt zweier iMA (Moving Average, MA)". Der EA verwendet Trailing Stop und Take Profit.ichimok2005
Ein Expert Advisor basierend auf dem iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) Indikator. Feste Lotgröße.