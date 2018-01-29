思路提供者: John Smith, mq5 代码作者: barabashkakvn。

指标在三条 iMA (移动平均线, MA) 交叉点绘制箭头。第一条 MA 是最快的, 第二条 MA 较慢, 第三条是最慢的。

三种通知类型: 警报, 声音和电子邮件。

MA Cross 3MACross Alert WarnSig 有四个指标缓冲区:

两个缓冲区 ("Cross Up" 和 "Cross Down") 用于绘制交汇点未在当前柱线的箭头;

两个缓冲区 ("Cross Ghost Up" 和 "Cross Ghost Down") 用于绘制交汇点在当前柱线的箭头;

两个缓冲区 ("Ghost") 是第一次交汇点通知。可能的应用领域是剥头皮。

如何在指标内处理柱线的索引: 以下内容适用于所有指标缓冲区和使用的数组 (最高价, 最低价, 收盘价, true, 时间):

ArraySetAsSeries (array, true );

因此, 索引 #0 对应于图表中最右边的柱线。

图例 1. 指标 MA Cross 3MACross 报警 WarnSig

图例 2. 警报示例: 最快的第一条 MA 穿过了较慢的第二条 MA

图例 3. "Ghost" 指标缓冲区中信号出现的示例