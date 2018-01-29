请观看如何免费下载自动交易
MA Cross 3MACross Alert WarnSig - MetaTrader 5脚本
Vladimir Karputov
3659
思路提供者: John Smith, mq5 代码作者: barabashkakvn。
指标在三条 iMA (移动平均线, MA) 交叉点绘制箭头。第一条 MA 是最快的, 第二条 MA 较慢, 第三条是最慢的。
三种通知类型: 警报, 声音和电子邮件。
MA Cross 3MACross Alert WarnSig 有四个指标缓冲区:
- 两个缓冲区 ("Cross Up" 和 "Cross Down") 用于绘制交汇点未在当前柱线的箭头;
- 两个缓冲区 ("Cross Ghost Up" 和 "Cross Ghost Down") 用于绘制交汇点在当前柱线的箭头;
两个缓冲区 ("Ghost") 是第一次交汇点通知。可能的应用领域是剥头皮。
如何在指标内处理柱线的索引: 以下内容适用于所有指标缓冲区和使用的数组 (最高价, 最低价, 收盘价, true, 时间):
ArraySetAsSeries(array,true);
因此, 索引 #0 对应于图表中最右边的柱线。
图例 1. 指标 MA Cross 3MACross 报警 WarnSig
图例 2. 警报示例: 最快的第一条 MA 穿过了较慢的第二条 MA
图例 3. "Ghost" 指标缓冲区中信号出现的示例
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19519
