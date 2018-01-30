Autor der Idee - John Smith, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Der Indikator zeichnet Pfeile in den Schnittpunkten dreier iMA (Moving Average, MA) Indikatoren. Der erste "First" - der schnellste MA, der zweite "Second" - ein langsamerer MA, der dritte "Third" ist der langsamste MA.

Drei Benachrichtigungsmöglichkeiten: Alert, Ton und E-Mail.

Der Indikator MA Cross 3MACross Alert WarnSig hat vier Indikator-Puffer:

zwei Puffer ("Cross Up" und "Cross Down") für das Zeichnen von Pfeilen bei der Kreuzung NICHT auf dem aktuellen Balken;

zwei ("Cross Ghost Up" und "Cross Ghost Down") für das Zeichnen von Pfeilen der Kreuzung auf dem AKTUELLEN Balken.

Wozu braucht man zwei "Ghost" Puffer: sie erzeugen ein Signal im Moment des ersten Kreuzung. Möglicher Anwendungsbereich - Scalping.

Wie werden die Balken innerhalb des Indikators indiziert: auf alle Indikator-Puffer und Arrays (high, low, close,true, time) wird verwendet:

ArraySetAsSeries (array, true );

Auf diese Weise entspricht der Index #0 dem GANZ RECHTEN Balken in diesen Arrays.

Abb. 1. Der Indikator MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Abb. 2. Ein Beispiel für ein Alert: "First", der schnellste MA, hat "Second", den langsameren MA, nach oben durchkreuzt

Abb. 3. Ein Beispiel für das Erscheinen eines Signals im Indikator-Puffer "Ghost"