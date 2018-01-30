CodeBaseKategorien
MA Cross 3MACross Alert WarnSig - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
2457
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Autor der Idee - John Smith, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Der Indikator zeichnet Pfeile in den Schnittpunkten dreier iMA (Moving Average, MA) Indikatoren. Der erste "First" - der schnellste MA, der zweite "Second" - ein langsamerer MA, der dritte "Third" ist der langsamste MA.

Drei Benachrichtigungsmöglichkeiten: Alert, Ton und E-Mail.

Der Indikator MA Cross 3MACross Alert WarnSig hat vier Indikator-Puffer:

  • zwei Puffer ("Cross Up" und "Cross Down") für das Zeichnen von Pfeilen bei der Kreuzung NICHT auf dem aktuellen Balken;
  • zwei ("Cross Ghost Up" und "Cross Ghost Down") für das Zeichnen von Pfeilen der Kreuzung auf dem AKTUELLEN Balken.

Wozu braucht man zwei "Ghost" Puffer: sie erzeugen ein Signal im Moment des ersten Kreuzung. Möglicher Anwendungsbereich - Scalping.

Wie werden die Balken innerhalb des Indikators indiziert: auf alle Indikator-Puffer und Arrays (high, low, close,true, time) wird verwendet:

ArraySetAsSeries(array,true);

Auf diese Weise entspricht der Index #0 dem GANZ RECHTEN Balken in diesen Arrays.

MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Abb. 1. Der Indikator MA Cross 3MACross Alert WarnSig

MA Cross 3MACross Alert WarnSig alert

Abb. 2. Ein Beispiel für ein Alert: "First", der schnellste MA, hat "Second", den langsameren MA, nach oben durchkreuzt

MA Cross 3MACross Alert WarnSig ghost

Abb. 3. Ein Beispiel für das Erscheinen eines Signals im Indikator-Puffer "Ghost"

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19519

Precipice MartIn Precipice MartIn

Eine Handelsstrategie unter Verwendung von Martingale.

BeerGodEA BeerGodEA

Der Expert Advisor verwendet Signale des iMA (Moving Average, MA) Indikators, aber mit einer Verzögerung von dem Eröffnungszeitpunkt eines Balkens.

3MACross EA 3MACross EA

Ein Expert Advisor auf Basis der Indikatoren MA Cross 3MACross Alert WarnSig (https://www.mql5.com/de/code/19519) und Price Channel (https://www.mql5.com/de/code/44)

Dealers Trade v 7.74 MACD Dealers Trade v 7.74 MACD

Handel basierend auf dem Indikator iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Die Lotgröße wird erhöht, wenn die Anzahl von Positionen (Martingale) steigt.