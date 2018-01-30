und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA Cross 3MACross Alert WarnSig - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
Ansichten:
- 2457
Rating:
-
Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee - John Smith, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Der Indikator zeichnet Pfeile in den Schnittpunkten dreier iMA (Moving Average, MA) Indikatoren. Der erste "First" - der schnellste MA, der zweite "Second" - ein langsamerer MA, der dritte "Third" ist der langsamste MA.
Drei Benachrichtigungsmöglichkeiten: Alert, Ton und E-Mail.
Der Indikator MA Cross 3MACross Alert WarnSig hat vier Indikator-Puffer:
- zwei Puffer ("Cross Up" und "Cross Down") für das Zeichnen von Pfeilen bei der Kreuzung NICHT auf dem aktuellen Balken;
- zwei ("Cross Ghost Up" und "Cross Ghost Down") für das Zeichnen von Pfeilen der Kreuzung auf dem AKTUELLEN Balken.
Wozu braucht man zwei "Ghost" Puffer: sie erzeugen ein Signal im Moment des ersten Kreuzung. Möglicher Anwendungsbereich - Scalping.
Wie werden die Balken innerhalb des Indikators indiziert: auf alle Indikator-Puffer und Arrays (high, low, close,true, time) wird verwendet:
ArraySetAsSeries(array,true);
Auf diese Weise entspricht der Index #0 dem GANZ RECHTEN Balken in diesen Arrays.
Abb. 1. Der Indikator MA Cross 3MACross Alert WarnSig
Abb. 2. Ein Beispiel für ein Alert: "First", der schnellste MA, hat "Second", den langsameren MA, nach oben durchkreuzt
Abb. 3. Ein Beispiel für das Erscheinen eines Signals im Indikator-Puffer "Ghost"
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19519
