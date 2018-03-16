コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA Cross 3MACross Alert WarnSig - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
6071
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者: John Smithmq5コードの著者: barabashkakvn

指標は、3つのiMA（移動平均、MA）の交差に矢印を描きます。最初のMAは最高速で、2番目のMAは低速、3番目のMAは最低速です。

通知はアラート、音声、電子メールの3種類です。

MA Cross 3MACross Alert WarnSigには4つの指標バッファがあります。

  • 2つのバッファ（「クロスアップ」および「クロスダウン」）は、現在のバーではなく交差点で矢印を描くために使用されます。
  • 2つのバッファー（「クロスゴーストアップ」と「クロスゴーストダウン」）は、現在のバーで発生した交差点に矢印を描くために使用されます。

2つのゴーストバッファが最初の交差を通知します。アプリケーションの可能なフィールドは、スカルピングです。

指標内のバーのインデックス付け方法: 以下がすべての指標バッファおよび使用された配列に適用されます（高、低、近、真、時間）。

ArraySetAsSeries(array,true);

したがって、インデックス＃0はチャートの一番右のバーに対応します。

MA Cross 3MACross Alert WarnSig

図1　Indicator MA Cross 3MACross Alert WarnSig

MA Cross 3MACross Alert WarnSigアラート

図2　アラートの例: 初めの最高速MAが2番目のより遅いMAを上向きに交差

MA Cross 3MACross Alert WarnSigゴースト

図3. 「幽霊」指標バッファ内のシグナル発生の例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19519

