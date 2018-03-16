私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
MA Cross 3MACross Alert WarnSig - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 6071
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: John Smith、mq5コードの著者: barabashkakvn
指標は、3つのiMA（移動平均、MA）の交差に矢印を描きます。最初のMAは最高速で、2番目のMAは低速、3番目のMAは最低速です。
通知はアラート、音声、電子メールの3種類です。
MA Cross 3MACross Alert WarnSigには4つの指標バッファがあります。
- 2つのバッファ（「クロスアップ」および「クロスダウン」）は、現在のバーではなく交差点で矢印を描くために使用されます。
- 2つのバッファー（「クロスゴーストアップ」と「クロスゴーストダウン」）は、現在のバーで発生した交差点に矢印を描くために使用されます。
2つのゴーストバッファが最初の交差を通知します。アプリケーションの可能なフィールドは、スカルピングです。
指標内のバーのインデックス付け方法: 以下がすべての指標バッファおよび使用された配列に適用されます（高、低、近、真、時間）。
ArraySetAsSeries(array,true);
したがって、インデックス＃0はチャートの一番右のバーに対応します。
図1 Indicator MA Cross 3MACross Alert WarnSig
図2 アラートの例: 初めの最高速MAが2番目のより遅いMAを上向きに交差
図3. 「幽霊」指標バッファ内のシグナル発生の例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19519
マルティンゲールシステムを使用した取引戦略です。BeerGodEA
このエキスパートアドバイザーは、iMA（移動平均、MA）指標のシグナルを使用し、バーの開いた時間からの遅れを伴います。
"MA Cross 3MACross Alert WarnSig" (https://www.mql5.com/ja/code/19519) 及び「価格チャネル」 (https://www.mql5.com/ja/code/44)指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。eaBreakeven
このエキスパートアドバイザーは、逆指値をユーザ定義の損益分岐点に移動します。