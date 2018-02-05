Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O indicador desenha setas na intersecção dos três indicadores iMA (Moving Average, MA). A "First" é a MA mais rápida, "Second" é a MA mais lenta, e "Third" é a MA mais lenta de todas.

Três tipos de notificações: alerta, som e e-mail.

Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig tem quantro buffers de indicador:

dois ("Cross Up" e "Cross Down") para desenhar setas de interseção em outras barras E NÃO NA BARRA ATUAL;

dois ("Cross Ghost Up" e "Cross Ghost Down") para desenhar setas de interseção em outras barras E NÃO NA BARRA ATUAL;

Os dois buffers "Ghost" são necessários para sinalizar o momento da primeira interseção. Possível campo de aplicação - scalping.

Como é realizada indexação de barras dentro do indicador? - para todos os buffers de indicador e matrizes implementadas (high, low, close,true, time), é usado:

ArraySetAsSeries (array, true );

Assim, nesta matriz, o índice #0 corresponde à barra MAIS À DIREITA, no gráfico.

Fig. 1. Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Fig. 2. Exemplo de alerta: "First MA" (a mais rápida) cruzou "Second MA" (a mais lenta) para cima

Fig. 3. Exemplo de ocorrência do sinal no buffer de indicador "Ghost"