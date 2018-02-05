CodeBaseSeções
Indicadores

MA Cross 3MACross Alert WarnSig - indicador para MetaTrader 5

Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.

O indicador desenha setas na intersecção dos três indicadores iMA (Moving Average, MA). A "First" é a MA mais rápida, "Second" é a MA mais lenta, e "Third" é a MA mais lenta de todas.

Três tipos de notificações: alerta, som e e-mail.

Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig tem quantro buffers de indicador:

  • dois ("Cross Up" e "Cross Down") para desenhar setas de interseção em outras barras E NÃO NA BARRA ATUAL;
  • dois ("Cross Ghost Up" e "Cross Ghost Down") para desenhar setas de interseção em outras barras E NÃO NA BARRA ATUAL;

Os dois buffers "Ghost" são necessários para sinalizar o momento da primeira interseção. Possível campo de aplicação - scalping.

Como é realizada indexação de barras dentro do indicador? - para todos os buffers de indicador e matrizes implementadas (high, low, close,true, time), é usado:

ArraySetAsSeries(array,true);

Assim, nesta matriz, o índice #0 corresponde à barra MAIS À DIREITA, no gráfico.

MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Fig. 1. Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig

MA Cross 3MACross Alert WarnSig alert

Fig. 2. Exemplo de alerta: "First MA" (a mais rápida) cruzou "Second MA" (a mais lenta) para cima

MA Cross 3MACross Alert WarnSig ghost

Fig. 3. Exemplo de ocorrência do sinal no buffer de indicador "Ghost"

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19519

