CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Precipice MartIn - expert para MetaTrader 5

Maximus_genuine | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1749
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - Gladiator, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Usa-se Martingale. Pode-se negociar apenas BUY ou apenas SELL.

Melhores resultados são obtidos usando trades separados (quer só Buy quer só SELL). Exemplo abaixo mostra quando permitida apenas a negócios BUY:

Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6

Fig. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png

Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0

Fig. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0


Parâmetros de entrada

  • Use Buy - habilitar/desabilitar o uso de posições BUY;
  • SL/TP Buy - stop-loss e take-profit simultâneos para posições BUY;
  • Use Sell - habilitar/desabilitar o uso de posições SELL;
  • SL/TP Sell - stop-loss e take-profit simultâneos para posições SELL;
  • Use Martin - habilitar/desabilitar o uso de aumento do lote das posições;
  • Martin Coefficient - coeficiente de aumento em cada posição não lucrativa;
  • magic number - identificador do EA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19514

BeerGodEA BeerGodEA

Trabalho com o indicador iMA (Moving Average, MA), mas com atraso em relação ao tempo de abertura da barra.

N Candles v5 N Candles v5

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa.

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Cruzamento de três iMA (Moving Average, MA). Alerta, reprodução de um arquivo de som, envio por e-mail, no primeiro cruzamento. Setas nas intersecções.

3MACross EA 3MACross EA

EA nos indicadores "MA Cross 3MACross Alert WarnSig" ( https://www.mql5.com/pt/code/19519 ) e "Price Channel" ( https://www.mql5.com/pt/code/44 )