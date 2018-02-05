Participe de nossa página de fãs
Precipice MartIn - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1749
-
Autor da ideia - Gladiator, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Usa-se Martingale. Pode-se negociar apenas BUY ou apenas SELL.
Melhores resultados são obtidos usando trades separados (quer só Buy quer só SELL). Exemplo abaixo mostra quando permitida apenas a negócios BUY:
Fig. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png
Fig. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0
Parâmetros de entrada
- Use Buy - habilitar/desabilitar o uso de posições BUY;
- SL/TP Buy - stop-loss e take-profit simultâneos para posições BUY;
- Use Sell - habilitar/desabilitar o uso de posições SELL;
- SL/TP Sell - stop-loss e take-profit simultâneos para posições SELL;
- Use Martin - habilitar/desabilitar o uso de aumento do lote das posições;
- Martin Coefficient - coeficiente de aumento em cada posição não lucrativa;
- magic number - identificador do EA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19514
