コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Precipice MartIn - MetaTrader 5のためのエキスパート

Maximus_genuine | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1014
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者: Gladiatormq5コードの著者: barabashkakvn

マルティンゲールが使用されます。このEAは買いのみか売りのみを取引します。

最良の結果は、別々のの取引（買いまたは売り）中に得られます。以下の例では、買い取引のみが許可されています。

Precipice MartIn USDJPY M10のみ買いマーティン1.6

図1　Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png

Precipice MartIn USDJPY M10のみ買いマーティン3.0

図2　Precipice MartIn USDJPY M10のみ買いマーティン3.0


入力パラメータ

  • Use Buy - 買い取引の有効化
  • SL/TP Buy - 買いポジションの指値及び逆指値
  • Use Sell - 売り取引の有効化
  • SL/TP Sell - 売りポジションの指値及び逆指値
  • Use Martin - ポジションロット増加の有効化
  • Martin Coefficient - 負け取引の乗数
  • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19514

BeerGodEA BeerGodEA

このエキスパートアドバイザーは、iMA（移動平均、MA）指標のシグナルを使用し、バーの開いた時間からの遅れを伴います。

N Candles v5 N Candles v5

このエキスパートアドバイザーは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。強気なローソク足で買い、弱気なローソク足で売ります。

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

3つのiMA（移動平均、MA）の交差。初めの交差をアラート、音声通知および電子メールで通知します。交差を矢印でマークします。

3MACross EA 3MACross EA

"MA Cross 3MACross Alert WarnSig" (https://www.mql5.com/ja/code/19519) 及び「価格チャネル」 (https://www.mql5.com/ja/code/44)指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。