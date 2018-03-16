無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アイディアの著者: Gladiator、mq5コードの著者: barabashkakvn
マルティンゲールが使用されます。このEAは買いのみか売りのみを取引します。
最良の結果は、別々のの取引（買いまたは売り）中に得られます。以下の例では、買い取引のみが許可されています。
図1 Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png
図2 Precipice MartIn USDJPY M10のみ買いマーティン3.0
入力パラメータ
- Use Buy - 買い取引の有効化
- SL/TP Buy - 買いポジションの指値及び逆指値
- Use Sell - 売り取引の有効化
- SL/TP Sell - 売りポジションの指値及び逆指値
- Use Martin - ポジションロット増加の有効化
- Martin Coefficient - 負け取引の乗数
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
