Автор идеи - Gladiator, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Используется Martingale. Возможна торговля или только BUY, или только SELL.

Лучшие результаты достигаются при раздельной торговле (или Buy, или SELL). Пример ниже - когда разрешена торговля только в BUY:

Рис. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png

Рис. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0





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