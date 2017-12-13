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Precipice MartIn - эксперт для MetaTrader 5

Maximus_genuine | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3135
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Gladiator, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Используется Martingale. Возможна торговля или только BUY, или только SELL.

Лучшие результаты достигаются при раздельной торговле (или Buy, или SELL). Пример ниже - когда разрешена торговля только в BUY:

Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6

Рис. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png

Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0

Рис. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0


Входные параметры

  • Use Buy - разрешение/запрет на использование BUY позиций;
  • SL/TP Buy - одновременно и стоп лосс и тейк профит для BUY позиций;
  • Use Sell - разрешение/запрет на использование SELL позиций;
  • SL/TP Sell - одновременно и стоп лосс и тейк профит для SELL позиций;
  • Use Martin - разрешение/запрет на использование увеличения лотности позиций;
  • Martin Coefficient - коэффициент увеличения при каждой убыточной позиции;
  • magic number - идентификатор эксперта.
x1 lot x1 lot

Одновременное открытие противоположных позиций. Управление размером лота

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