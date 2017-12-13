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Precipice MartIn - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3135
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Автор идеи - Gladiator, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Используется Martingale. Возможна торговля или только BUY, или только SELL.
Лучшие результаты достигаются при раздельной торговле (или Buy, или SELL). Пример ниже - когда разрешена торговля только в BUY:
Рис. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png
Рис. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0
Входные параметры
- Use Buy - разрешение/запрет на использование BUY позиций;
- SL/TP Buy - одновременно и стоп лосс и тейк профит для BUY позиций;
- Use Sell - разрешение/запрет на использование SELL позиций;
- SL/TP Sell - одновременно и стоп лосс и тейк профит для SELL позиций;
- Use Martin - разрешение/запрет на использование увеличения лотности позиций;
- Martin Coefficient - коэффициент увеличения при каждой убыточной позиции;
- magic number - идентификатор эксперта.
x1 lot
Одновременное открытие противоположных позиций. Управление размером лотаLeadLagRelationshipTester
Скрипт для проверки индикатора LeadLagRelationship (https://www.mql5.com/ru/market/product/26229)
EMA 6.12
Советник работает на сигналах "пересечение двух iMA (Moving Average, MA)". Есть Trailing Stop и Take Profit.ichimok2005
Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Постоянный лот.