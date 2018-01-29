思路提供者: Gladiator, mq5 代码作者: barabashkakvn。

使用了马丁格尔。EA 只进行单向交易, 只买入或只卖出。

在单独交易 (买入或卖出) 中获得最佳结果。下面的例子中只允许买入交易:

图例 1. 霹雳马丁 USDJPY M10 仅买入 马丁 1.6.png

图例 2. 霹雳马丁 USDJPY M10 仅买入 马丁 3.0





输入参数