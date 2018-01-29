代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

霹雳马丁 - MetaTrader 5EA

Maximus_genuine | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
5214
等级:
(24)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: Gladiator, mq5 代码作者: barabashkakvn

使用了马丁格尔。EA 只进行单向交易, 只买入或只卖出。

在单独交易 (买入或卖出) 中获得最佳结果。下面的例子中只允许买入交易:

霹雳马丁 USDJPY M10 仅买入 马丁 1.6

图例 1. 霹雳马丁 USDJPY M10 仅买入 马丁 1.6.png

霹雳马丁 USDJPY M10 仅买入 马丁 3.0

图例 2. 霹雳马丁 USDJPY M10 仅买入 马丁 3.0


输入参数

  • Use Buy - 允许买入交易;
  • SL/TP Buy - 多头持仓的止损和止盈;
  • Use Sell - 允许卖出交易;
  • SL/TP Sell - 空头持仓的止损和止盈;
  • Use Martin - 允许增加持仓量;
  • Martin Coefficient - 亏损交易系数;
  • magic number - 智能交易系统标识符。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19514

BeerGodEA BeerGodEA

智能交易系统使用 iMA (移动平均, MA) 指标的信号, 但延迟了开盘时间。

N Candles v5 N Candles v5

智能交易系统搜索连续 N 根相同的蜡烛条。若为看涨蜡烛条则买入, 若为看跌蜡烛条则卖出。

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

三条 iMAs (移动均线, MA) 交叉。首次交叉警报, 音频通知和电子邮件通知。箭头标记交叉点。

3MACross EA 3MACross EA

基于指标 "MA Cross 3MACross Alert WarnSig" (https://www.mql5.com/zh/code/19519) 和 "价格通道" (https://www.mql5.com/zh/code/44) 的智能交易系统。