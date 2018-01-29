请观看如何免费下载自动交易
霹雳马丁 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 5214
-
思路提供者: Gladiator, mq5 代码作者: barabashkakvn。
使用了马丁格尔。EA 只进行单向交易, 只买入或只卖出。
在单独交易 (买入或卖出) 中获得最佳结果。下面的例子中只允许买入交易:
图例 1. 霹雳马丁 USDJPY M10 仅买入 马丁 1.6.png
图例 2. 霹雳马丁 USDJPY M10 仅买入 马丁 3.0
输入参数
- Use Buy - 允许买入交易;
- SL/TP Buy - 多头持仓的止损和止盈;
- Use Sell - 允许卖出交易;
- SL/TP Sell - 空头持仓的止损和止盈;
- Use Martin - 允许增加持仓量;
- Martin Coefficient - 亏损交易系数;
- magic number - 智能交易系统标识符。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19514
