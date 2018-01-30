und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Precipice MartIn - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
Autor der Idee - Gladiator, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Es wird ein Martingale verwendet. Der Expert Advisor handelt entweder nur BUY oder nur SELL.
Die besten Ergebnisse werden bei einem getrennten Handel erzielt (entweder Buy oder SELL). Im Beispiel unten sind nur Buy-Trades erlaubt:
Abb. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6
Abb. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0
Eingabeparameter
- Use Buy - BUY-Positionen erlauben;
- SL/TP Buy - Stop Loss und Take Profit für BUY-Positionen gleichzeitig;
- Use Sell - SELL-Positionen erlauben;
- SL/TP Sell - Stop Loss und Take Profit für SELL-Positionen gleichzeitig;
- Use Martin - die Erhöhung der Positionsgröße erlauben;
- Martin Coefficient - Multiplikator bei jeder verlustbringenden Position;
- magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.
