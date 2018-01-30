Autor der Idee - Gladiator, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Es wird ein Martingale verwendet. Der Expert Advisor handelt entweder nur BUY oder nur SELL.

Die besten Ergebnisse werden bei einem getrennten Handel erzielt (entweder Buy oder SELL). Im Beispiel unten sind nur Buy-Trades erlaubt:

Abb. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6

Abb. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0





Eingabeparameter