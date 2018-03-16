コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

コナーズRSI 2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Larry Coners | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
STANTON ROUX
ビュー:
1759
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
このエキスパートアドバイザーは、RSI（相対勢力指数）、高速移動平均（5期間）、低速移動平均（200期間）の3つの指標を使用します。<

この戦略の考え方は、低速移動平均（MA 200）を使用して一般的なトレンドを特定することです。その後、下降で買って上昇で売ります。

買いのエントリルール

  • RSI（2期間）が6未満
  • 前のローソク足の終値が低速移動平均よりも高い

買いのエグジットルール

  • 終値が高速移動平均よりも高い

売りのエントリルール

  • RSI（2期間）が96以上
  • 前のローソク足の終値が低速移動平均よりも低い

売りのエグジットルール

  • 終値が高速移動平均よりも低い

入力パラメータ

input double   lot = 1;                  // ロット
input int      shortSmaPeriods = 5;      // 高速MA期間
input int      longSmaPeriods = 200;     // 低速MA期間
input int      RSIPeriods = 2;           // RSI期間 
input int      RSILongEntry = 6;         // RSI買いエントリ
input int      RSIShortEntry = 95;       // RSI売りエントリ

input int      slippage=3;
input bool     useStopLoss=true;       // 逆指値を使う
input double   stopLossPips=30;        // 逆指値（ピップ単位）
input bool     useTakeProfit=true;     // 指値を使う
input double   takeProfitPips=60;      // 指値（ピップ単位）

最良の結果はEUR/USDペアの1H時間枠で得られました。入力をいろいろ試して望みの結果を見つけてください。

EUR/USD 1 HR TF

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19503

