このエキスパートアドバイザーは、RSI（相対勢力指数）、高速移動平均（5期間）、低速移動平均（200期間）の3つの指標を使用します。<

この戦略の考え方は、低速移動平均（MA 200）を使用して一般的なトレンドを特定することです。その後、下降で買って上昇で売ります。

買いのエントリルール

RSI（2期間）が6未満

前のローソク足の終値が低速移動平均よりも高い

買いのエグジットルール

終値が高速移動平均よりも高い

売りのエントリルール

RSI（2期間）が96以上

前のローソク足の終値が低速移動平均よりも低い

売りのエグジットルール

終値が高速移動平均よりも低い

入力パラメータ

input double lot = 1 ; input int shortSmaPeriods = 5 ; input int longSmaPeriods = 200 ; input int RSIPeriods = 2 ; input int RSILongEntry = 6 ; input int RSIShortEntry = 95 ; input int slippage= 3 ; input bool useStopLoss= true ; input double stopLossPips= 30 ; input bool useTakeProfit= true ; input double takeProfitPips= 60 ;

最良の結果はEUR/USDペアの1H時間枠で得られました。入力をいろいろ試して望みの結果を見つけてください。