無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
コナーズRSI 2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- STANTON ROUX
- ビュー:
- 1759
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーは、RSI（相対勢力指数）、高速移動平均（5期間）、低速移動平均（200期間）の3つの指標を使用します。<
この戦略の考え方は、低速移動平均（MA 200）を使用して一般的なトレンドを特定することです。その後、下降で買って上昇で売ります。
買いのエントリルール
- RSI（2期間）が6未満
- 前のローソク足の終値が低速移動平均よりも高い
買いのエグジットルール
- 終値が高速移動平均よりも高い
売りのエントリルール
- RSI（2期間）が96以上
- 前のローソク足の終値が低速移動平均よりも低い
売りのエグジットルール
- 終値が高速移動平均よりも低い
入力パラメータ
input double lot = 1; // ロット input int shortSmaPeriods = 5; // 高速MA期間 input int longSmaPeriods = 200; // 低速MA期間 input int RSIPeriods = 2; // RSI期間 input int RSILongEntry = 6; // RSI買いエントリ input int RSIShortEntry = 95; // RSI売りエントリ input int slippage=3; input bool useStopLoss=true; // 逆指値を使う input double stopLossPips=30; // 逆指値（ピップ単位） input bool useTakeProfit=true; // 指値を使う input double takeProfitPips=60; // 指値（ピップ単位）
最良の結果はEUR/USDペアの1H時間枠で得られました。入力をいろいろ試して望みの結果を見つけてください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19503
Exp_CMO_Duplex
1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できる、CMO指標とゼロラインの交差に基づく売り取引と買い取引のための2つの同一の取引システムです。Exp_Daniella
Daniellaセマフォシグナル指標のシグナルに基づいた取引システムです。
Dtm_HTF
指標の時間枠を入力パラメータから変更する可能性のあるDtm指標です。N Candles v5
このエキスパートアドバイザーは、連続したN個の同一のローソク足を検索します。強気なローソク足で買い、弱気なローソク足で売ります。