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Larry Conners RSI 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Этот советник использует три индикатора: RSI (Relative Strength Index), быстрая скользящая средняя (период 5), медленная скользящая средняя (период 200).
Идея этой стратегии — определение основного тренда методом использования медленной МА (период 200). Затем покупайте на провалах и продавайте на подъемах.
Правила входа на покупку
- RSI (период 2) меньше 6.
- Предыдущая свеча закрылась выше, чем медленная МА.
Правила закрытия сделки на покупку
- Цена закрытия выше быстрой МА.
Правила входа на продажу
- RSI (период 2) выше 95.
- Закрытие предыдущей свечи ниже, чем медленная МА.
Правила закрытия сделки на продажу
- Цена закрытия меньше быстрой МА.
Входные параметры
input double lot = 1; //Lots input int shortSmaPeriods = 5; //Fast MA period input int longSmaPeriods = 200; //Slow MA period input int RSIPeriods = 2; //RSI Period input int RSILongEntry = 6; //RSI Long Entry input int RSIShortEntry = 95; //RSI Short Entry input int slippage=3; input bool useStopLoss=true; //Use Stop Loss input double stopLossPips=30; //Stop Loss (pips) input bool useTakeProfit=true; //Use Take Profit input double takeProfitPips=60; //Take Profit (pips)
Лучшие результаты показаны на EUR/USD по таймфрейму 1H. Чтобы получить желаемые результаты, поэкспериментируйте со входными параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19503
Range Action Verification Index (RAVI) с обратным преобразованием Фишера.Chandes Quick Stick (Qstick)
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