Инструмент позволяет вам рассчитывать корректный размер лота для следующей сделки, следуя нескольким простым правилам мани-менеджмента.

Индикатор Chandelier Exit предназначен для того, чтобы удерживать трейдеров в тренде и предотвращать ранний выход из сделки в то время, пока тренд продолжается. Как правило, линия индикатора Chandelier Exit находится выше цены, пока тренд убывающий, и ниже цены - на возрастающем тренде.