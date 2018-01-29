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Советники

Larry Conners RSI 2 - эксперт для MetaTrader 5

Larry Coners | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
STANTON ROUX
STANTON ROUX

STANTON ROUX

4 (90)
11 продуктов 1 код 5 тем 8 комментариев
Просмотров:
2867
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Этот советник использует три индикатора: RSI (Relative Strength Index), быстрая скользящая средняя (период 5), медленная скользящая средняя (период 200).

Идея этой стратегии — определение основного тренда методом использования медленной МА (период 200). Затем покупайте на провалах и продавайте на подъемах.

Правила входа на покупку

  • RSI (период 2) меньше 6.
  • Предыдущая свеча закрылась выше, чем медленная МА.

Правила закрытия сделки на покупку

  • Цена закрытия выше быстрой МА.

Правила входа на продажу

  • RSI (период 2) выше 95.
  • Закрытие предыдущей свечи ниже, чем медленная МА.

Правила закрытия сделки на продажу

  • Цена закрытия меньше быстрой МА.

Входные параметры

input double   lot = 1;                  //Lots
input int      shortSmaPeriods = 5;      //Fast MA period
input int      longSmaPeriods = 200;     //Slow MA period
input int      RSIPeriods = 2;           //RSI Period 
input int      RSILongEntry = 6;         //RSI Long Entry
input int      RSIShortEntry = 95;       //RSI Short Entry

input int      slippage=3;
input bool     useStopLoss=true;       //Use Stop Loss
input double   stopLossPips=30;        //Stop Loss (pips)
input bool     useTakeProfit=true;     //Use Take Profit
input double   takeProfitPips=60;      //Take Profit (pips)

Лучшие результаты показаны на EUR/USD по таймфрейму 1H. Чтобы получить желаемые результаты, поэкспериментируйте со входными параметрами.

EUR/USD 1 HR TF

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19503

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