这个EA交易使用了三个指标，RSI (相对强弱指数), 快速移动平均 (周期数为5), 慢速移动平均 (周期数为200)。

这个策略的思路是，用慢速移动平均(MA200)来确定总体趋势，然后再低买高卖。

买入入场规则

RSI (周期数为2) 小于 6，

前一个柱形的收盘价高于慢速移动平均。

买入退出规则

收盘价高于快速移动平均。

卖出入场规则

RSI (周期数为2) 大于 95，

前一个柱的收盘价低于慢速移动平均。

卖出退出规则

收盘价低于快速移动平均。

输入参数

input double lot = 1 ; input int shortSmaPeriods = 5 ; input int longSmaPeriods = 200 ; input int RSIPeriods = 2 ; input int RSILongEntry = 6 ; input int RSIShortEntry = 95 ; input int slippage= 3 ; input bool useStopLoss= true ; input double stopLossPips= 30 ; input bool useTakeProfit= true ; input double takeProfitPips= 60 ;

在 EUR/USD 货币对的 H1 时段有最好的结果，调整输入参数来找到您想要的结果。