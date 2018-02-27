请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Larry Conners RSI 2 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- STANTON ROUX
- 显示:
- 1777
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个EA交易使用了三个指标，RSI (相对强弱指数), 快速移动平均 (周期数为5), 慢速移动平均 (周期数为200)。
这个策略的思路是，用慢速移动平均(MA200)来确定总体趋势，然后再低买高卖。
买入入场规则
- RSI (周期数为2) 小于 6，
- 前一个柱形的收盘价高于慢速移动平均。
买入退出规则
- 收盘价高于快速移动平均。
卖出入场规则
- RSI (周期数为2) 大于 95，
- 前一个柱的收盘价低于慢速移动平均。
卖出退出规则
- 收盘价低于快速移动平均。
输入参数
input double lot = 1; //手数 input int shortSmaPeriods = 5; //快速 MA 周期数 input int longSmaPeriods = 200; //慢速 MA 周期数 input int RSIPeriods = 2; //RSI 周期数 input int RSILongEntry = 6; //RSI 买入入场 input int RSIShortEntry = 95; //RSI 卖出入场 input int slippage=3; input bool useStopLoss=true; //使用止损 input double stopLossPips=30; //止损 (点数) input bool useTakeProfit=true; //使用获利 input double takeProfitPips=60; //获利 (点数)
在 EUR/USD 货币对的 H1 时段有最好的结果，调整输入参数来找到您想要的结果。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19503
PS Magicas - 三条移动平均
PS Magicas - 三条移动平均，提供了目标和可能的入场点。LeadLagRelationshipTester
用于检验 LeadLagRelationship 指标 (https://www.mql5.com/en/market/product/26229) 的脚本程序
eaBreakeven
这个 EA 交易可以根据用户定义的盈亏平衡点来移动止损的位置。Reduce_risks
这是在文章 "如何减少交易者的风险" (https://www.mql5.com/zh/articles/4233) 中所述 EA 交易的 MQL5 版本。