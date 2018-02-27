代码库部分
Larry Conners RSI 2 - MetaTrader 5EA

STANTON ROUX
1777
(32)
这个EA交易使用了三个指标，RSI (相对强弱指数), 快速移动平均 (周期数为5), 慢速移动平均 (周期数为200)。

这个策略的思路是，用慢速移动平均(MA200)来确定总体趋势，然后再低买高卖。

买入入场规则

  • RSI (周期数为2) 小于 6，
  • 前一个柱形的收盘价高于慢速移动平均。

买入退出规则

  • 收盘价高于快速移动平均。

卖出入场规则

  • RSI (周期数为2) 大于 95，
  • 前一个柱的收盘价低于慢速移动平均。

卖出退出规则

  • 收盘价低于快速移动平均。

输入参数

input double   lot = 1;                  //手数
input int      shortSmaPeriods = 5;      //快速 MA 周期数
input int      longSmaPeriods = 200;     //慢速 MA 周期数
input int      RSIPeriods = 2;           //RSI 周期数 
input int      RSILongEntry = 6;         //RSI 买入入场
input int      RSIShortEntry = 95;       //RSI 卖出入场

input int      slippage=3;
input bool     useStopLoss=true;       //使用止损
input double   stopLossPips=30;        //止损 (点数)
input bool     useTakeProfit=true;     //使用获利
input double   takeProfitPips=60;      //获利 (点数)

在 EUR/USD 货币对的 H1 时段有最好的结果，调整输入参数来找到您想要的结果。

EUR/USD 1小时时段

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19503

