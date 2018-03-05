CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Larry Conners RSI 2 - Experte für den MetaTrader 5

Larry Coners
STANTON ROUX
1378
(32)
Dieser Expert Advisor verwendet drei Indikatoren: RSI (Relative Strength Index), Fast Moving Average (5 Perioden), Slow Moving Average (200 Perioden).

Die Idee dieser Strategie ist es, den allgemeinen Trend mit Hilfe des langsamen gleitenden Durchschnitts (MA 200) zu bestimmen. Dann kaufen Sie bei einem Tief und verkaufen bei einem Hoch.

Regeln für Käufe

  • RSI (2 Periode) ist kleiner als 6.
  • Der Schlusskurs der vorherigen Kerze ist größer als der langsame gleitende Durchschnitt.

Regel, Kaufposition zu schließen

  • Schlusskurs ist größer als schneller gleitender Durchschnitt.

Regeln für Verkäufe

  • RSI (2 Periode) ist größer als 95.
  • Schlusskurs der vorherigen Kerze ist kleiner als der langsame gleitende Durchschnitt.

Regel, Verkaufsposition zu schließen

  • Schlusskurs ist kleiner als der schnelle gleitende Durchschnitt.

Eingabeparameter

input double   lot = 1;                  //Lots
input int      shortSmaPeriods = 5;      //Schneller MA, Periodenlänge
input int      longSmaPeriods = 200;     //Langsamer MA Periodenlänge
input int      RSIPeriods = 2;           //RSI Periodenlänge 
input int      RSILongEntry = 6;         //RSI Kaufen
input int      RSIShortEntry = 95;       //RSI Verkaufen

input int      slippage=3;
input bool     useStopLoss=true;       //Stop-Loss verwenden
input double   stopLossPips=30;        //Stop-Loss (Pips)
input bool     useTakeProfit=true;     //Take-Profit verwenden
input double   takeProfitPips=60;      //Take-Profit (Pips)

Beste Ergebnisse für das EUR/USD-Paar Zeitrahmen H1. Spielen Sie mit Eingaben, um die gewünschten Ergebnisse zu finden.

EUR/USD H1 TF

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/19503

