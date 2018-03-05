und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Expert Advisor verwendet drei Indikatoren: RSI (Relative Strength Index), Fast Moving Average (5 Perioden), Slow Moving Average (200 Perioden).
Die Idee dieser Strategie ist es, den allgemeinen Trend mit Hilfe des langsamen gleitenden Durchschnitts (MA 200) zu bestimmen. Dann kaufen Sie bei einem Tief und verkaufen bei einem Hoch.
Regeln für Käufe
- RSI (2 Periode) ist kleiner als 6.
- Der Schlusskurs der vorherigen Kerze ist größer als der langsame gleitende Durchschnitt.
Regel, Kaufposition zu schließen
- Schlusskurs ist größer als schneller gleitender Durchschnitt.
Regeln für Verkäufe
- RSI (2 Periode) ist größer als 95.
- Schlusskurs der vorherigen Kerze ist kleiner als der langsame gleitende Durchschnitt.
Regel, Verkaufsposition zu schließen
- Schlusskurs ist kleiner als der schnelle gleitende Durchschnitt.
Eingabeparameter
input double lot = 1; //Lots input int shortSmaPeriods = 5; //Schneller MA, Periodenlänge input int longSmaPeriods = 200; //Langsamer MA Periodenlänge input int RSIPeriods = 2; //RSI Periodenlänge input int RSILongEntry = 6; //RSI Kaufen input int RSIShortEntry = 95; //RSI Verkaufen input int slippage=3; input bool useStopLoss=true; //Stop-Loss verwenden input double stopLossPips=30; //Stop-Loss (Pips) input bool useTakeProfit=true; //Take-Profit verwenden input double takeProfitPips=60; //Take-Profit (Pips)
Beste Ergebnisse für das EUR/USD-Paar Zeitrahmen H1. Spielen Sie mit Eingaben, um die gewünschten Ergebnisse zu finden.
