Dieser Expert Advisor verwendet drei Indikatoren: RSI (Relative Strength Index), Fast Moving Average (5 Perioden), Slow Moving Average (200 Perioden).

Die Idee dieser Strategie ist es, den allgemeinen Trend mit Hilfe des langsamen gleitenden Durchschnitts (MA 200) zu bestimmen. Dann kaufen Sie bei einem Tief und verkaufen bei einem Hoch.

Regeln für Käufe

RSI (2 Periode) ist kleiner als 6.

Der Schlusskurs der vorherigen Kerze ist größer als der langsame gleitende Durchschnitt.

Regel, Kaufposition zu schließen

Schlusskurs ist größer als schneller gleitender Durchschnitt.

Regeln für Verkäufe

RSI (2 Periode) ist größer als 95.

Schlusskurs der vorherigen Kerze ist kleiner als der langsame gleitende Durchschnitt.

Regel, Verkaufsposition zu schließen

Schlusskurs ist kleiner als der schnelle gleitende Durchschnitt.

Eingabeparameter

input double lot = 1 ; input int shortSmaPeriods = 5 ; input int longSmaPeriods = 200 ; input int RSIPeriods = 2 ; input int RSILongEntry = 6 ; input int RSIShortEntry = 95 ; input int slippage= 3 ; input bool useStopLoss= true ; input double stopLossPips= 30 ; input bool useTakeProfit= true ; input double takeProfitPips= 60 ;

Beste Ergebnisse für das EUR/USD-Paar Zeitrahmen H1. Spielen Sie mit Eingaben, um die gewünschten Ergebnisse zu finden.