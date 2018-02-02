Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El sistema comercial construido a base de las señales del indicador semafórico Daniella. La señal para realizar la transacción se forma en el momento del cierre de la barra si aparece una flecha de color del indicador.
Para un trabajo correcto del EA generado, hace falta colocar el archivo compilado del indicador Daniella.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh permite usar el EA con los brókers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer el Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras versiones de esta librería usando el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas de abajo, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban en las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la simulación durante el año 2016 en GBPJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de la simulación.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19501
