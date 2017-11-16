Реальный автор: Kvant

Семафорный сигнальный индикатор с использованием Average True Range. Сигналы возникают в моменты, когда ATR начинает расти после предшествующего падения. Цвет индикатора определяется направлением движения свечи.

Рис.1. Индикатор Daniella.