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Daniella - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Kvant
Семафорный сигнальный индикатор с использованием Average True Range. Сигналы возникают в моменты, когда ATR начинает расти после предшествующего падения. Цвет индикатора определяется направлением движения свечи.
Рис.1. Индикатор Daniella.
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