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Индикаторы

Daniella - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2774
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Kvant

Семафорный сигнальный индикатор с использованием Average True Range. Сигналы возникают в моменты, когда ATR начинает расти после предшествующего падения. Цвет индикатора определяется направлением движения свечи.

Рис.1. Индикатор Daniella

Рис.1. Индикатор Daniella.

Exp_Stopreversal_Tm Exp_Stopreversal_Tm

Эксперт на основе сигналов индикатора Stopreversal с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Dtm Dtm

Осциллятор в DRAW_FILLING стиле с использованием цифровых фильтров.

Ping Ping

Реал-тайм индикатор лага котировок внутри самого терминала.

RSI Eraser RSI Eraser

Советник по сигналам индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI).