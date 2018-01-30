CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_Daniella - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
772
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
Daniella.mq5 (12.34 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_Daniella.mq5 (14.39 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Handelssystem, dass auf Signalen des Daniella Indikators basiert. Ein Signal für die Ausführung eines Trades wird im Moment des Schließens eines Balkens erzeugt, wenn ein farbiger Pfeil des Indikators erscheint.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei Daniella.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner [terminal_data_folder]\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2016 auf GBPJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19501

20 Pips Opposite Last N Hour Trend 20 Pips Opposite Last N Hour Trend

Handel gegen die Trendrichtung vor N Stunden.

FractalLevels_System FractalLevels_System

Ein Indikator, der ein Ausbruchssystem unter Verwendung des Kanals von Fractal_Levels.

Exp_CMO_Duplex Exp_CMO_Duplex

Zwei gleiche Handelssysteme für Long- und Short-Positionen basierend auf dem Ausbruch der Nulllinie durch den CMO Indikator, die man in einem Expert Advisor unterschiedlich einstellen kann.

Dtm_HTF Dtm_HTF

Der Dtm Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametersn auszuwählen.