Ein Handelssystem, dass auf Signalen des Daniella Indikators basiert. Ein Signal für die Ausführung eines Trades wird im Moment des Schließens eines Balkens erzeugt, wenn ein farbiger Pfeil des Indikators erscheint.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei Daniella.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner [terminal_data_folder]\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2016 auf GBPJPY H4:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen.