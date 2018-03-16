無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_Daniella - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 633
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Daniella指標シグナルに基づいた取引システムです。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた矢印が表示された場合に形成されます。
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたDaniella.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます: 取引アルゴリズム。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。
図1 チャートでの約定の例
2016 GBPJPY H4のバックテストの結果:
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19501
20直近のN時間のトレンドの反対のピップ
N時間前のトレンドと反対方向の取引FractalLevels_System
この指標はFractal_Levels指標チャネルを使用してブレイクアウトシステムを実現します。
Exp_CMO_Duplex
1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できる、CMO指標とゼロラインの交差に基づく売り取引と買い取引のための2つの同一の取引システムです。コナーズRSI 2
コナーズRSI 2戦略に基づくシンプルなエキスパートアドバイザーです。