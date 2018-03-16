コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Daniella - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
Daniella.mq5 (12.34 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_Daniella.mq5 (14.39 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Daniella指標シグナルに基づいた取引システムです。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた矢印が表示された場合に形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたDaniella.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます: 取引アルゴリズム

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。

図1　チャートでの約定の例

2016 GBPJPY H4のバックテストの結果:

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19501

