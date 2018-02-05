CodeBaseSeções
Experts

Exp_Daniella - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Daniella.mq5 (12.34 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_Daniella.mq5 (14.39 KB) visualização
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Daniella. No fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer a seta colorida do indicador.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Daniella.ex5 esteja localizado na pasta [diretório_de_dados_do_terminal]\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico.

Resultados do teste para 2016, GBPJPY, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19501

