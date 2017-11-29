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Exp_Daniella - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Daniella. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Daniella.ex5 в папке [каталог_данных_терминала]\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике.
Результаты тестирования за 2016 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования.
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Fractal_Levels.Daily BreakPoint
Стратегия пробоя дневного бара.
Две одинаковые торговые системы, построенные на пробое индикатором CMO линии нуля, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.Dtm_HTF
Индикатор Dtm с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.