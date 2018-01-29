请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一款基于 Daniella 指标信号的交易系统。在柱线收盘时，如果出现彩色指示箭头，则会生成信号。
该指标需要 Daniella.ex5 指标文件进行操作。将其保存到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件能令智能交易程序用于那些提供 非零点差 的经纪商, 且有选项能设置 开仓期间 的止损和止盈。您可以在以下链接下载更多的函数库变体: 交易算法。
在下面显示的测试中使用智能交易系统的默认输入参数。止损和止盈在测试期间未使用。
图例 1. 图表上的成交示例。
针对 GBPJPY, H4, 2016 年的回测结果:
图例 2. 测试结果图表。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19501
20 Pips Opposite Last N Hour Trend
与 N 小时前的趋势方向逆势交易。FractalLevels_System
指标使用 Fractal_Levels 指标通道实现突破系统。
Exp_CMO_Duplex
两款相同的交易系统, 基于 CMO 指标与零轴的交叉进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。Dtm_HTF
Dtm 指标可依据输入参数更改指标时间帧。