Exp_Daniella - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1035
等级:
(14)
已发布:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Daniella.mq5 (12.34 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_Daniella.mq5 (14.39 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款基于 Daniella 指标信号的交易系统。在柱线收盘时，如果出现彩色指示箭头，则会生成信号。

该指标需要 Daniella.ex5 指标文件进行操作。将其保存到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件能令智能交易程序用于那些提供 非零点差 的经纪商, 且有选项能设置 开仓期间 的止损和止盈。您可以在以下链接下载更多的函数库变体: 交易算法

在下面显示的测试中使用智能交易系统的默认输入参数。止损和止盈在测试期间未使用。

图例 1. 图表上的成交示例

针对 GBPJPY, H4, 2016 年的回测结果:

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19501

