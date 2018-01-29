一款基于 Daniella 指标信号的交易系统。在柱线收盘时，如果出现彩色指示箭头，则会生成信号。

该指标需要 Daniella.ex5 指标文件进行操作。将其保存到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件能令智能交易程序用于那些提供 非零点差 的经纪商, 且有选项能设置 开仓期间 的止损和止盈。您可以在以下链接下载更多的函数库变体: 交易算法。

在下面显示的测试中使用智能交易系统的默认输入参数。止损和止盈在测试期间未使用。

图例 1. 图表上的成交示例。

针对 GBPJPY, H4, 2016 年的回测结果:

图例 2. 测试结果图表。