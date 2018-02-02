CodeBaseSecciones
Indicadores

Dtm_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Dtm_HTF.mq5 (21.69 KB) ver
Dtm.mq5 (57.13 KB) ver
El indicador Dtm tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador Dtm.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Dtm_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19506

