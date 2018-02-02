Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador Dtm tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador Dtm.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.
