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Индикаторы

FractalLevels_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2846
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Fractal_Levels, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на фракталах.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зеленый - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. FractalLevels_System

Рис.1. FractalLevels_System

Daily BreakPoint Daily BreakPoint

Стратегия пробоя дневного бара.

CDictionary CDictionary

Реализация словаря (ассоциативного массива) на MQL5 на основе CArrayObj и CList.

Exp_Daniella Exp_Daniella

Торговая система, построенная на сигналах семафорного сигнального индикатора Daniella.

Exp_CMO_Duplex Exp_CMO_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на пробое индикатором CMO линии нуля, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.