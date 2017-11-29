Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Fractal_Levels, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на фракталах.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зеленый - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. FractalLevels_System