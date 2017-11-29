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FractalLevels_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Fractal_Levels, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на фракталах.
При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зеленый - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Рис.1. FractalLevels_System
Стратегия пробоя дневного бара.CDictionary
Реализация словаря (ассоциативного массива) на MQL5 на основе CArrayObj и CList.
Торговая система, построенная на сигналах семафорного сигнального индикатора Daniella.Exp_CMO_Duplex
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