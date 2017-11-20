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Fractal_Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Канал, построенный на фракталах.
Рис.1. Индикатор Fractal_Levels.
VR Overturn
Мартингейл и антимартингейл.StochValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока.