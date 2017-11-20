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Индикаторы

Fractal_Levels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2711
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал, построенный на фракталах.

Рис.1. Индикатор Fractal_Levels

Рис.1. Индикатор Fractal_Levels.

risk risk

Максимальный лот от свободной маржи.

JS-Chaos JS-Chaos

Советник по стратегии Билла Вильямса.

VR Overturn VR Overturn

Мартингейл и антимартингейл.

StochValues StochValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока.