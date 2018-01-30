CodeBaseKategorien
FractalLevels_System - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des Kanals des Indikators Fractal_Levels. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen beim Ausbruch des Kanals, der auf Fraktalen basiert.

Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, hat die Kerze die Farbe der entsprechenden Trendrichtung. Grün - das Finanzinstrument steigt, rosa - fällt. Grelle Farben bedeuten, dass die Richtung der Kerze und des Trends zusammenfällt, und dunkle Farben weisen darauf hin, dass die Richtung der Kerze der Trendrichtung entgegengesetzt ist.

Abb.1. FractalLevels_System

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19499

