FractalLevels_System - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des Kanals des Indikators Fractal_Levels. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen beim Ausbruch des Kanals, der auf Fraktalen basiert.
Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, hat die Kerze die Farbe der entsprechenden Trendrichtung. Grün - das Finanzinstrument steigt, rosa - fällt. Grelle Farben bedeuten, dass die Richtung der Kerze und des Trends zusammenfällt, und dunkle Farben weisen darauf hin, dass die Richtung der Kerze der Trendrichtung entgegengesetzt ist.
Abb.1. FractalLevels_System
