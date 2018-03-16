コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FractalLevels_System - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
この指標はFractal_Levels指標チャネルを使用してブレイクアウトシステムを実装し、アラートを生成し、価格がフラクタルに基づいて描かれたチャネルを破るとプッシュ通知と電子メール通知を送信します。

価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色はトレンドの方向に対応する色変更します。金融資産の増加は緑色で、減少は桃色です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

図1　FractalLevels_System

図1　FractalLevels_System

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19499

