Indicadores

FractalLevels_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2023
Avaliação:
(23)
Publicado:
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador Fractal_Levels, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push após o rompimento do canal baseado em fractais:

Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Verde — crescimento do ativo financeiro; cor-de-rosa — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

Fig. 1. FractalLevels_System

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19499

