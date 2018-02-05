Participe de nossa página de fãs
FractalLevels_System - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2023
- Avaliação:
-
- Publicado:
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador Fractal_Levels, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push após o rompimento do canal baseado em fractais:
Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Verde — crescimento do ativo financeiro; cor-de-rosa — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.
Fig. 1. FractalLevels_System
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19499
