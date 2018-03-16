無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Vortexオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 861
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Neil、mq5コードの著者: barabashkakvn
このVortex指標に基づいたオシレータはVI+ラインとVI-ラインの差をヒストグラムとして表示します。下の図は、元のVortexとVortexオシレータの2つの指標を示しています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19460
ボリンジャーバンドRSI
このエキスパートアドバイザーはiBands（ボリンジャーバンド、BB）及びiRSI（Relative Strength Index、RSI）指標のシグナルに基づいています。PS Magicas - 3つの移動平均線
PS Magicas - 目標エントリと可能なエントリを与える3つの移動平均です。
Vortexオシレータシステム
Vortexオシレータシグナルに基づいた取引システムです。マルティン
マルティンゲール技術に基づく取引システムです。