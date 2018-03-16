コードベースセクション
Vortexオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov
861
(18)
アイディアの著者: Neilmq5コードの著者: barabashkakvn

このVortex指標に基づいたオシレータはVI+ラインとVI-ラインの差をヒストグラムとして表示します。下の図は、元のVortexとVortexオシレータの2つの指標を示しています。

Vortexオシレータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19460

ボリンジャーバンドRSI ボリンジャーバンドRSI

このエキスパートアドバイザーはiBands（ボリンジャーバンド、BB）及びiRSI（Relative Strength Index、RSI）指標のシグナルに基づいています。

PS Magicas - 3つの移動平均線 PS Magicas - 3つの移動平均線

PS Magicas - 目標エントリと可能なエントリを与える3つの移動平均です。

Vortexオシレータシステム Vortexオシレータシステム

Vortexオシレータシグナルに基づいた取引システムです。

マルティン マルティン

マルティンゲール技術に基づく取引システムです。